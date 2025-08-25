3889

Израелски въздушни удари удариха основната болница в южната част на Газа, убивайки 19 души, включително четирима журналисти, съобщиха от здравното министерство в палестинската територия.

Жертвите са от четвъртия етаж на болницата "Насер". Те са загинали при двойна атака, при която първо е ударила една ракета, а след това, малко по-късно, когато са пристигнали спасителните екипи, е ударила и втора.

Катарската телевизия Ал Джазира обяви, че сред жертвите е най-малко един неин журналист, фоторепортерът и оператор Мохамед Салама.

Асошиейтед прес съобщава, че сред загиналите е и Мариам Дакка, работила за агенцията на свободна практика. 33-годишната журналистка е била в болницата за репортаж, целящ да покаже как докторите в нея се опитват да спасят деца без предишни здравни проблеми, които са напът да умрат от глад.

Ройтерс съобщава, че сред загиналите е и неговият оператор Хусам ал Масри. Фотографът Хатем Халед, също работещ за британската агенция, е сред ранените.

VIDEO | On live television: Israel directly targets Gaza's Civil Defense personnel inside Nasser Hospital in south Gaza's Khan Yunis. pic.twitter.com/DF1WIaKO87 — The Cradle (@TheCradleMedia) August 25, 2025

Израелската армия съобщи, че проверява информацията за удара.

Болницата "Насер" в Хан Юнис, най-голямата в южната част на Газа, е издържала на нападения и бомбардировки през 22-те месеца на войната, но според официални представители страда от критичен недостиг на материали и персонал.

Общо 192 журналисти загинаха от началото на конфликта в Газа, отбелязва АП, като цитира Комитета за защита на журналистите. До момента във войната между Русия и Украйна са загинали 18 служители на медиите.

Междувременно началникът на израелския Генерален щаб Еял Замир засили предупрежденията си относно планираното превземане на град Газа, призовавайки премиера Бенямин Нетаняху да приеме предложението за прекратяване на огъня, за да бъдат освободени останалите заложници, предаде ДПА, като цитира израелски медии.

"Има сделка на масата, това е подобрената сделка на Уиткоф, трябва да я приемем", цитира израелският Канал 13 Замир, който се е обърнал към командирите по време на посещение в военноморска база в Хайфа.

Висшият военен визира предложение, договорено по-рано от специалния пратеник на САЩ Стив Уиткоф, което предвижда 60-дневно примирие, по време на което 10 живи заложници ще бъдат освободени в замяна на палестински затворници.

"Армията е създала условията за сделка за заложниците, сега всичко е в ръцете на Нетаняху", добави Замир.

Той повтори опасенията си, че планираното превземане на град Газа ще застраши живота на останалите 20 заложници, за които се смята, че все още са живи, като се предполага, че някои от тях се държат в големия мегаполис. Той предупреди, че бойци от палестинската ислямистка групировка "Хамас" може да убият заложниците или "да се самоубият заедно с тях".

В официалното си изявление за посещението израелските въоръжени сили цитираха само думите на Замир, че армията е създала условия за освобождаването на заложниците чрез военен натиск, отбелязва ДПА.

