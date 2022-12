Над сто души са ранени при сблъсък между два влака в Каталуния, Испания, съобщава Express.co.uk.

Двата влака са дерайлирали на гара Montcada i Reixac в 7:50 сутринта днес. Службите за спешна помощ са пристигнали на място, а пожарната съобщава, че и двата влака са напълно евакуирани. Операцията е продължила около час, предава испанската медия Murcia Today.

#Spain : 70 people have been injured after two trains derailed at the #montcada station just north of #Barcelona, according to local media.



The cause of the incident is being investigated. pic.twitter.com/Y5zPcEkWod