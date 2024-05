Деветгодишно дете е в тежко състояние, след като е било простреляно в Източен Лондон от стрелец на мотор, съобщава Би Би Си. Други трима възрастни също са били ранени.

Нападението е станало малко преди 21:30 часа местно време, когато детето вечеряло с родителите си в ресторант в квартал "Хакни", заявява Джеймс Конуей лондонската полиция.

Трима мъже на възраст 26, 37 и 42 години, седящи пред ресторанта, също са били ранени от стрелбата, за която има данни, че дошла от стрелец върху откраднат мотор.

Child Was 1 of 4 Shot in Hackney Shooting



Three adults and a child have been hospitalised after a gun-related incident in London.https://t.co/dJzsW5nBnc