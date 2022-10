309

Най-малко 60 души, сред които известни артисти и музиканти, са били убити днес в Мианма при въздушно нападение на хунтата срещу концерт, организиран от сепаратистка организация, предаде ДПА, като се позова на очевидци и местни медии.

Събитието се е провеждало в северния щат Качин по случай 62-ата годишнина от основаването на Организацията за независимост на Качин. Това е мощна сепаратистка група, съставена от представители на етническата група качин.

Организацията за независимост на Качин от десетилетия се бори срещу армията на Мианма и подкрепя съпротивата срещу военния преврат, извършен миналата година.

"Загубихме наши хора, наши артисти и наши братя и сестри. Никога няма да забравя това отвратително действие и те (отговорните за нападението) трябва да си платят за това, каза музикант от Качин, който пожела да остане анонимен.

Според местни медии нападението е било извършено от три изтребителя. Сред жертвите са известни певци в Качин - Аурали и Галау Яу Луи.Десетки са и ранените.

Организацията за независимост на Качин не пожела да коментира ситуацията.

Говорител на Асоциацията на артистите в Качин каза пред Асошиейтед прес, че според нейните членове, които са участвали в тържествата, военни самолети са хвърлили четири бомби. Между 300 и 500 души са присъствали на концерта, а сред загиналите са известни певци в Качин - Аурали и Галау Яу Луи.

Мианма е в политически смут след военния преврат на 1 февруари миналата година. Хунтата потушава по брутален начин протести, движения на гражданско неподчинение и въоръжена съпротива от страна на милиции в цялата страна, отбелязва ДПА.

Най-малко 2370 души са били убити, а близо 16 хиляди - задържани, след преврата, сочат данни на правозащитната група Асоциация за подпомагане на политическите затворници.