CNN International определила втория по големина град в Украйна - Харков, като руски, алармират руските медии.

Russia Today пише, че това станало в предаване във вторник, докато водещата Кристиан Аманпур интервюирала генералния секретар на НАТО Йенс Столтенберг за настоящата ситуация в Европа.

Показвайки кадри на бронирани превозни средства на фона на зимен пейзаж, за които се твърди, че са предоставени от руското министерство на отбраната, в описанието е изписано "Харков, Русия".

According to CNN, Kharkiv is already in Russia. @amanpour ONLY ON CNNhttps://t.co/z5J4wfR94s pic.twitter.com/RTzc4FApKC