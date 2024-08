Тропическата буря "Деби" очаквано донесе днес силни ветрове и проливни дъждове в щата Флорида, както и една изненада: 25 внимателно опаковани пакета с кокаин на стойност над един милион долара, предаде АФП, цитирана от БТА.

"Деби" достигна сушата днес в северозападната част на щата като ураган от първа категория по 5-степенна скала, след което бе понижена до тропическа буря.

По-нататък на юг предизвиканите от нея вълни доведоха до засядането на тайна пратка кокаин в архипелага Кийс, най-южните острови на щата.

"Деби" изхвърли 25 пакета кокаин (общо около 32 кг) на плажа във Флорида Кийс, съобщи в социалната мрежа "Екс" Самюел Бригс, местният началник на граничната полиция.

Пратката, струваща над един милион долара, е била открита от пешеходец, който е предупредил властите, допълни той.

