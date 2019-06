С огромен пенис, изрисуван в полето, посрещна британският тийнейджър Оли Нанкароу американския президент Доналд Тръмп. Изображението в тревата се вижда ясно от самолета на държавния глава, който каца на близко летище. Президентът пристига във Великобритания за тридневна визита по покана на Кралица Елизабет II. По време на срещите ще се обсъждат и климатичните промени.

Еко темата явно вълнува младия Оли Нанкароу, който изографисва огромния пенис в тревата край дома си. Той посветил целия уикенд докато изобрази обръщението: "Оi, Trump".

Младежът и семейството му живеят в Есекс. Освен пенисът, Оли рисува в тревата огромна полярна мечка и посланието: "Климатичните промени са истински".

Give us a wave when you fly over tomorrow !! @realDonaldTrump #climatechange #ClimateChangeIsReal pic.twitter.com/IzsT2XVpAn