Британски изтребители осъществиха първия си полет над Полша рамките на мисията на НАТО "Източен страж" (Eastern Sentry) за подсигуряване на въздушното пространство на източния фланг на алианса, предаде Ройтерс.

Русия - Украйна

Мисията, която бе обявена от британското правителство в понеделник във връзка с нарушаването на полското въздушно пространство, изпраща "ясния сигнал, че въздушното пространство на НАТО ще бъде защитено", пише в изявление на британския министър на отбраната Джон Хийли. Два изтребителя "Тайфиун" на Кралските военновъздушни сили излетяха в петък вечерта от британска военна база в Източна Англия, за да възпират и отблъскват въздушните заплахи от Русия, отбелязва британският министър. В текста се посочва, че изтребителите са се завърнали в Обединеното кралство рано сутринта в събота.

Британското правителство каза, че "Източен страж" е отговор на "най-значителното нарушаване" на въздушното пространство на НАТО от Русия до момента.

На 10 септември полският премиер Доналд Туск заяви, че страната му е задействала свои и натовски средства за въздушна отбрана, за да свали дронове, навлезли във въздушното ѝ пространство след руска въздушна атака срещу Западна Украйна. Полската армия нарече нарушаването на полското въздушно пространство "акт на агресия".  Министерството на отбраната на Русия заяви, че не е планирало атаки срещу обекти в Полша, а руският шарже д'афер във Варшава каза, че дроновете са дошли от Украйна и обвини полското правителство в "антируски настроения".

Талин с оценка на въздушна отбрана на НАТО

Естонският министър на отбраната Хано Певкур заяви, че Талин и НАТО са реагирали по подходящ начин на нарушаването на въздушното пространство на Естония от руски изтребители, предаде ДПА.

Инцидентът показва, че системата за въздушна отбрана на алианса работи добре и ефективно и че има воля за използването на сила, ако се наложи, каза Певкур след заседание в естонския парламент.

Националната комисия по отбрана и Комисията по външни работи към законодателния орган тази вечер се събраха на извънредна сесия.

"НАТО реагира адекватно", подчерта и естонският външен министър Маргус Цахкна.

По данни на Естония в петък три изтребителя МиГ-31 на руските военновъздушни сили са навлезли във въздушното пространство на балтийската страна, която е членка на алианса. Инцидентът е станал в района на Вайндлоо, малък остров, разположен във Финския залив в Балтийско море. Съюзниците от НАТО реагираха незабавно и прехванаха руските изтребители.

"НАТО действа точно както е договорено. Нямаше пряка военна заплаха за Естония, но ние категорично не приемаме Русия да нарушава въздушното пространство на Естония и НАТО", каза още Цахкна.

Москва заяви, че три руски изтребителя МиГ-31 са извършили планов полет от Карелия до Калининградска област и добави, че въздушното пространство на Естония не е било нарушено. Талин обаче отхвърли твърденията на Москва.

След инцидента Естония поиска консултации по Член 4 от Договора за НАТО. Този член предвижда консултации със съюзниците, ако държава от алианса смята, че е била поставена под външна заплаха. Прилагането на Член 4 от Естония се разглежда от другите съюзници като напълно подходяща стъпка, отбеляза естонският външен министър.

