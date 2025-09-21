Естония заяви, че заедно с НАТО е реагирала по подходящ начин на навлизането на руски изтребители във въздушното ѝ пространство

188 Снимка: АР/БТА

Британски изтребители осъществиха първия си полет над Полша рамките на мисията на НАТО "Източен страж" (Eastern Sentry) за подсигуряване на въздушното пространство на източния фланг на алианса, предаде Ройтерс.

Мисията, която бе обявена от британското правителство в понеделник във връзка с нарушаването на полското въздушно пространство, изпраща "ясния сигнал, че въздушното пространство на НАТО ще бъде защитено", пише в изявление на британския министър на отбраната Джон Хийли. Два изтребителя "Тайфиун" на Кралските военновъздушни сили излетяха в петък вечерта от британска военна база в Източна Англия, за да възпират и отблъскват въздушните заплахи от Русия, отбелязва британският министър. В текста се посочва, че изтребителите са се завърнали в Обединеното кралство рано сутринта в събота.

Британското правителство каза, че "Източен страж" е отговор на "най-значителното нарушаване" на въздушното пространство на НАТО от Русия до момента.

На 10 септември полският премиер Доналд Туск заяви, че страната му е задействала свои и натовски средства за въздушна отбрана, за да свали дронове, навлезли във въздушното ѝ пространство след руска въздушна атака срещу Западна Украйна. Полската армия нарече нарушаването на полското въздушно пространство "акт на агресия". Министерството на отбраната на Русия заяви, че не е планирало атаки срещу обекти в Полша, а руският шарже д'афер във Варшава каза, че дроновете са дошли от Украйна и обвини полското правителство в "антируски настроения".

Талин с оценка на въздушна отбрана на НАТО

Естонският министър на отбраната Хано Певкур заяви, че Талин и НАТО са реагирали по подходящ начин на нарушаването на въздушното пространство на Естония от руски изтребители, предаде ДПА.

Инцидентът показва, че системата за въздушна отбрана на алианса работи добре и ефективно и че има воля за използването на сила, ако се наложи, каза Певкур след заседание в естонския парламент.

Националната комисия по отбрана и Комисията по външни работи към законодателния орган тази вечер се събраха на извънредна сесия.

"НАТО реагира адекватно", подчерта и естонският външен министър Маргус Цахкна.

По данни на Естония в петък три изтребителя МиГ-31 на руските военновъздушни сили са навлезли във въздушното пространство на балтийската страна, която е членка на алианса. Инцидентът е станал в района на Вайндлоо, малък остров, разположен във Финския залив в Балтийско море. Съюзниците от НАТО реагираха незабавно и прехванаха руските изтребители.

"НАТО действа точно както е договорено. Нямаше пряка военна заплаха за Естония, но ние категорично не приемаме Русия да нарушава въздушното пространство на Естония и НАТО", каза още Цахкна.

Москва заяви, че три руски изтребителя МиГ-31 са извършили планов полет от Карелия до Калининградска област и добави, че въздушното пространство на Естония не е било нарушено. Талин обаче отхвърли твърденията на Москва.

След инцидента Естония поиска консултации по Член 4 от Договора за НАТО. Този член предвижда консултации със съюзниците, ако държава от алианса смята, че е била поставена под външна заплаха. Прилагането на Член 4 от Естония се разглежда от другите съюзници като напълно подходяща стъпка, отбеляза естонският външен министър.

