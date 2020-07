Министър-председателят Бойко Борисов разговаря с председателя на Европейския съвет Шарл Мишел преди заседанието на Съвета в Брюксел.

Премиерът поздрави Мишел за интензивната работа и усилията му в търсене на консолидирано решение по отношение на Плана за възстановяване на Европа. Двамата бяха единодушни, че намирането на работещи решения и постигането на споразумение изисква упорит труд и политическа воля от страна на всички държави членки.

Борисов беше категоричен, че това е в интерес на всички европейски граждани.

Срещата в Брюксел започна с традиционния обмен на мнения с председателя на Европейския парламент Давид Сасоли.

Преди началото на Съвета премиерът поздрави германския канцлер Ангела Меркел по повод рождения й ден. Българският министър-председател пожела успех на Германското председателство на Съвета на ЕС и изрази увереност, че реализирането на поставените от него цели ще се отразят положително на целия Европейски съюз.

Канцлерът Меркел получи подарък от премиера Борисов - сребърна бъклица с розово масло, съобщиха от правителствената пресслужба.

Фактът, че българският премиер на моменти носи маската си леко неправилно не остана незабелязан от присъстващи на голямото събитие. На снимка се вижда как лично Меркел, сочейки с пръст, напомня на Борисов, че носът му е открит.

А жърналистката от "Гардиън" Дженифър Ранкин дори публикува в Туитър кадър с него и написа:

"Винаги има някой, който не носи маската си правилно - премиерът на България Бойко Борисов".

There's always someone not wearing their mask properly - Bulgaria's PM Boyko Borissov pic.twitter.com/KxxhaSDGxK