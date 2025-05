Световни лидери и наши политици поздравиха новия папа Лъв Четиринадесети за избирането му днес за глава на Римокатолическата църква като разчетоха в избора му надежда за мир, диалог и единство.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп бе сред първите световни лидери, които поздравиха папа Лъв Четиринадесети за избирането му днес за глава на Римокатолическата църква и отбеляза, че е "голяма чест да научи, че той е първият папа американец", предаде Ройтерс.

69-годишният кардинал Франсис Превост бе избран тази вечер за 267-ият лидер на католическата църква по-бързо от предшественика си Франциск през 2013 г., който беше избран на петия вот, отново на втория ден от конклава, пише италианската агенция "Анса". Този път за решението стигнаха четири вота.

Американският кардинал Робърт Превост, който избра името Лъв Четиринадесети, е родом от Чикаго. Първият му поздрав пред събралите се близо 40 000 вярващи католици на площад "Свети Петър" бе "призив за мир" за "всички народи"

Първоначално Тръмп реагира на избора на новия папа, като заяви пред репортери в четвъртък: "Видях дима, но не видях папата", каза той на излизане от събитие в Белия дом, посветено на майките на военни. Малко по-късно Тръмп написа в своята социална мрежа:

"Поздравления за кардинал Робърт Франсис Превост, който току-що беше обявен за папа. За нас е голяма чест да разберем, че той е първият американски папа. Какво вълнение и каква голяма чест за нашата страна. С нетърпение очаквам да се срещна с папа Лъв XIV. Това ще бъде един много значим момент!".

Италианската министър-председателка Джорджа Мелони поздрави кардинал Робърт Франсис Превост за избирането му днес за първия папа американец под името Лъв Четиринадесети, предаде АНСА.

"Свети отче, поднасям Ви моите лични поздравления и тези на италианското правителство за избирането Ви на престола на Петър", започва писмото, подписано "със синовна обич".

Мелони подчертава, че "светът отчаяно се нуждае" от мир, и отбелязва, че новият папа нееднократно е призовавал за това, "припомняйки непрестанните и неуморни действия на покойния папа Франциск".

Мирът, който споменахте в първата си реч като папа, дава надежда на чочевеството, каза на свой ред италианският президент Серджо Матарела, който също поздрави Лъв Четиринадесети.

"Поздравления на Негово Светейшество папа Лъв XIV по случай избирането му на престола на Свети Петър и началото на неговия понтификат", написа и украинският президент Володимир Зеленски в социалната мрежа X.

"Украйна дълбоко цени последователната позиция на Светия престол в подкрепа на международното право, осъждането на военната агресия на Руската федерация срещу Украйна и защитата на правата на невинните цивилни граждани. В този решителен за страната ни момент се надяваме на постоянна морална и духовна подкрепа от страна на Ватикана в усилията на Украйна за възстановяване на справедливостта и постигане на траен мир. Пожелавам на Негово Светейшество Лъв XIV мъдрост, вдъхновение и сила - както духовна, така и физическа - при изпълнението на благородната му мисия. Ad multos annos!", пише още той.

Руският президент Владимир Путин пожела "успех" на новоизбрания папа Лъв XIV. Путин изрази надежда, че американският понтиф ще се ангажира в "конструктивен диалог" с Кремъл.

"Уверен съм, че конструктивният диалог и сътрудничеството, установени между Русия и Ватикана, ще продължат да се развиват на основата на християнските ценности, които ни обединяват", заяви Путин в послание, разпространено от Кремъл.

Френският президент Еманюел Макрон определи като исторически момент избора на Робърт Франсис Превост, под името папа Лъв XIV, за нов папа.

"Исторически момент за Католическата църква и нейните милиони верни. Към папа Лъв XIV, към всички католици във Франция и по света, отправям братско послание", написа Макрон в социалната мрежа Х.

"На този 8 май нека новото папство бъде носител на мир и надежда", добави президентът.

Председателите на Европейския съвет и Европейската комисия - Антонио Коща и Урсула фон дер Лайен - поздравиха новоизбрания папа Лъв XIV, който се превърна в първия американец, оглавил католическата църква.

"Сърдечно приветствам избора на новия папа Лъв XIV, който е момент на надежда за милиони хора по целия свят. В тези времена на разделение и несигурност неговото духовно лидерство може да вдъхнови единство, състрадание и мир", написа Коща в социалната мрежа Х.

Той отбеляза, че ЕС и Ватикана "споделят дълбока ангажираност към човешкото достойнство". "Очаквам с нетърпение да работим заедно в общото ни стремеж към общото благо", добави Коща.

В поздравителния си адрес Фон дер Лайен пожела на новия папа да носи вдъхновение чрез своята ангажираност към мира.

"Пожелаваме му неговото понтификат да бъде ръководено от мъдрост и сила, докато той води католическата общност и вдъхновява света чрез своята ангажираност към мира и диалога", написа председателят на ЕК.

Председателят на Европейския парламент Роберта Мецола също бе сред първите, които поздрави новия папа.

"Habemus Papam. Добре дошъл, папа Лъв XIV. Нека твоето ръководство на Католическата църква бъде фар на надежда за всички вярващи. И вашата мъдрост и сила да продължават да вдъхновяват света, докато работим за изграждането на мостове, единство и мир", написа Мецола.

Испанският министър-председател Педро Санчес заяви, че се надява новоизбраният папа Лъв XIV да "допринесе за засилване на диалога и защитата на човешките права", предаде АФП.

"Дано понтификатът му допринесе за укрепване на диалога и защитата на човешките права в един свят, който се нуждае от надежда и единство", написа Санчес в Х.

Новият германски канцлер Фридрих Мерц приветства папа Лъв Четиринадесети малко след избирането му, с което той стана първият глава на Католическата църква, произхождащ от САЩ, предаде Франс прес.

"Чрез вашата позиция вие давате надежда и насока на милиони вярващи по света в тези трудни времена", заяви Мерц в изявление за медиите.

Полша е готова "да засили уникалните си връзки" с Католическата църква при управлението на папа Лъв Четиринадесети, заяви президентът Анджей Дуда.

Президентът на Колумбия Густаво Петро призова новият папа да защити мигрантите, "унизени" според него в САЩ.

Израелският президент Исак Херцог също поздрави кардинал Робърт Франсис Превост за избирането му за папа.

"Стремим се да укрепим отношенията между Израел и Светия престол, както и приятелството между евреи и християни в Светите земи и по целия свят", каза Херцог в изявление.

Първи сред българските политици, които поздравиха папата бяха председателят на НС, премиерът и лидерът на ГЕРБ.

Председателката на Народното събрание Наталия Киселова бе сред първите политици у нас, които поздрави папа Лъв ХІV. В поздравителен адрес до понтифика шефката на парламента изразява своята увереност, че в дейността му като духовен водач на най-голямата християнска общност в света винаги ще среща искрената приятелска подкрепа от българския народ.

Сигурна съм, че избирането Ви за нов папа ще бъде посрещнато с радост от всички представители на католическата общност в България, подчертава Наталия Киселова.

"Вярвам, че доверието на мнозинството от кардиналите, участвали в конклава при определянето Ви за 267-и папа, е израз на високата им оценка за Вашите неоспорими духовни и нравствени качества. Сигурна съм, че те, както и добротворното наследство от Вашия предшественик - папа Франциск, ще Ви помогнат да се справите с трудната и отговорна мисия, с която Ви удостоиха Вашите братя по призвание", се посочва в поздравителния адрес на председателя на Народното събрание.

Наталия Киселова пожелава на папа Лъв ХІV дълги години да се радва на добро здраве и умело да направлява своето голямо паство, пръснато по всички краища на Земята.

"Сърдечни поздравления за новоизбрания папа Лъв Четиринадесети! Нека мисията му бъде водена от мъдрост, нека бъде глас на мира и състраданието", написа във Фейсбук лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов.

България цени приятелството си със Светия престол и занапред ще продължим връзките си с уважение и споделени ценности, отбеляза той.

"Поздравления за новия папа Лъв XIV! Нека работи с мъдрост и всеотдайност за по-мирен свят и диалог между всички", написа премиерът Росен Желязков в "Екс". Уверен съм, че ще бъде защитник на слабите и нуждаещите се по целия свят, посочи министър-председателят.

