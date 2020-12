Новоизбраният президент на САЩ Джо Байдън и партньорката му в изборната битка Камала Харис споделят отличието "Личност на годината" на списание "Тайм" за 2020 година, предадоха световните агенции.

78-годишният демократ, който на 20 януари ще положи клетва като 46-ия президент на САЩ, и Камала Харис, която ще стане първата жена вицепрезидент на страната, изпревариха тримата други финалисти за приза на списанието - действащия президент Доналд Тръмп, движението срещу расовото неравенство, започнало след убийството на чернокожия Джордж Флойд в края на май в Минеаполис, и доктор Антъни Фаучи и медицинските работници на първа линия в борбата с коронавируса.

Байдън, бивш вицепрезидент, постигна исторически за демократите успехи в редица щати, а Харис е и първият вицепрецидент на САЩ с авроамерикански и азиатски корени.

Джо Байдън и Камала Харис символизират единството и многообразието на САЩ и желанието за помощ в толкова тежък период, пише главният редактор по повод на избора за личности. Те ще имат екип, в който ще бъдат представени всички малцинства в САЩ, а жените ще заемат важни постове.

