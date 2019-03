Австралийският крайнодесен сенатор Фрейзър Анинг се сби с тийнейджър, който преди това заби яйце върху главата му. Акцията е била в протест срещу ислямофобско изказване на политика след убийствените нападения срещу две джамии в новозеландския град Крайстчърч.

Разпространените в сайтовете за видеообмен кадри показват как 17-годишният Уил Конъли атакува Анинг. Той чупи яйце в главата на сенатора по време на телевизионно интервю. Отговорът на Фрейзър Анинг е не по-малко смущаващ. Той се хвърля срещу Конъли и влиза в юмручна схватка с него. В този момент се намесват няколко мъже, които едва успяват да укротят сенатора.

Инцидентът бе коментиран от самия премиер на Австралия Скот Морисън. "По принцип не бих искал да подхранвам това, но искам категорично и напълно да осъдя думите на сенатор Анинг при неговите нападки срещу ислямското вероизповедание", каза Морисън, който е християнин евангелист.

Той визира публикацията на Анинг в Туитър със следния текст: "Има ли все още някой, който да оспорва връзката между мюсюлманската имиграция и насилието? Чудя се ще има ли такова възмущение отляво при следващия мюсюлмански терористичен акт? Най-вероятно ще има мълчание и приказки за "нападения на вълци единаци, психични разстройства и че няма никаква връзка с исляма"

