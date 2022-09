3103 Снимка: iStock by Getty Images

Полицай беше убит, след като въоръжени откриха стрелба по полицейското управление в кв. "Мезитли" в турския град Мерсин, съобщава Daily Sabah. Била е взривена и бомба, ранени са още един служител на реда и трима цивилни.

Турското вътрешно министерство обяви в изявление, че терористичната атака е станала снощи около 23 часа местно време. Въоръжени пристигнали с кола и стреляли по двама полицаи. Линейки и пожарни екипи са пристигнали на място.

Единият от служителите е откаран в болница в много тежко състояние и малко по-късно е починал от раните си.

Междувременно силите на реда са открили още една бомба, която е контролирано детонирана, посочват турските власти.

Breaking News from Mersin, Turkey.

My friend in Turkey send me this just now. A possible terrorist attack! pic.twitter.com/2PYurp9Tom September 26, 2022

По информация на CNN Turk нападателите са били две жени, които пристигнали с луксозен автомобил, а в раниците си носели бомбите - стреляли, след което се самовзривили.

It is reported that in the Turkish city of #Mersin there was an attack on a police station by unknown #militants.

Two suicide bombers reportedly blew themselves up near the building, after which small arms fire was opened. One #terrorist arrested and another one fled.#Turkey pic.twitter.com/4Bnrk9gTFG — Chaudhary Parvez (@ChaudharyParvez) September 27, 2022

Министър Сойлу, който също е пристигнал на мястото на инцидента, е съобщил, че вече е ясно от коя терористична групировка са нападателите.

It is reported that in the Turkish city of #Mersin there was an attack on a police station by unknown #militants. Two suicide bombers reportedly blew themselves up near the building, after which small arms fire was opened. One #terrorist arrested and another one fled.#Turkey pic.twitter.com/Yjaev8HxuP — Chaudhary Parvez (@ChaudharyParvez) September 27, 2022

По време на конфликта жена, седяща на балкона на къщата си, е ранена от куршум, а други 2-ма са ранени при падане по време на експлозията. Откараните в болницата цивилни са без опасност за живота, посочва още CNN Turk.

Един заподозрян е бил заловен от властите.