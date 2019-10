Сирийските демократични сили (СДС), които се ръководят от кюрдските сили, твърдят, че техен шпионин е откраднал бельо на Абу Бакр ал Багдади, което е било използвано за ДНК тест за доказване на самоличността му преди операцията.

Известно е, че Багдади се самоуби по време на нападението. Той се е самовзривил, когато американски войници са се доближавали до него, каза в неделя президентът на САЩ Доналд Тръмп,

Бельото е било взето, "за да сме сигурни (100 процента), че това наистина е самият Ал Багдади", заяви кюрдски лидер, цитиран от Би Би Си.

3 - Our own source, who had been able to reach Al Baghdadi, brought Al Baghdadi’s underwear to conduct a DNA test and make sure (100%) that the person in question was Al Baghdadi himself.