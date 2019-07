33 градуса в Лондон. Непоносима жега, от която не се разбира дали хората се потят или плачат.

"Вървим по пътя към Слънцето, което сякаш води към Ада. Клоунът си има корона". Така журналистът Хана Джейн Паркинсън от "Гардиън" пише в един от най-язвителните коментари след обявяването на Борис Джонсън за премиер - "Корона за клоуна, докато страната гори в Ада".

Американците изглеждат несигурни в позициите си за новия британски премиер. Европейците нямат никакви илюзии по отношение на това кой наистина е Борис Джонсън, коментират в редакцията на изданието Politico в статия под заглавие "Защо Европа не може да спре да се смее на Борис Джонсън".

Всички се усмихваме, но не е ли това тъжен плач, се питат повечето световни анализатори в поредица от цветущи есета по адрес на новия лидер на торите.

От другата страна на континента реакцията на неговото издигане до най-висшия политически пост във Великобритания бе белязана по-скоро от хумор, отколкото от загриженост за това до какво наистина може да доведе управлението на Джонсън.

От Брюксел до Берлин обаче изглежда, че всеки има личен списък с "най-доброто от Борис".

Той разказваше истории за "незаконно" извити банани, неправилно оразмерени презервативи и за сградата на Европейската комисия в Берлемон, която предстои да бъде взривена с динамит, заради повишено съдържание на азбест.

Често докладите му караха да се смеете на глас, което само увеличи силите му. Навремето той бе уволнен от вестник "Таймс" за измисляне на цитат за предполагаемия любовник на Едуард II. А какво да кажем за твърденията му пред "Телеграф", че Италия се опитва да убеди ЕС да преразгледа правилата си за презервативите, за да гарантира по-малки пениси? Помните ли онзи видеоклип с Джонсън, в който той се хвърли напред към бившия германски футболист Маурицио Гаудино по време на благотворителен мач? Дори в политическия пейзаж, привикнал с фигури като Силвио Берлускони и Виктор Орбан, възмутителният стил на Джонсън го кара да изпъква с негова запазена марка. Но както самият той показа по време на кампанията си, за да стане министър-председател, Джонсън е повече от щастлив да бъде възприеман като клоун.

След уволнението си от вестника, Борис Джонсън създава репутация в Брюксел заради силния си евроскептицизъм и неуморните нападки и подигравки към Европейския съюз - ЕС иска да превземе Европа, ЕС иска да забрани чипса, ЕС иска да наложи стандартизирани размери на презервативите.

"Е, ето я Великобритания", обобщава журналистката Хана Паркинсън.

Борис Джонсън е избран от Консервативната партия, която има 160 хиляди членове. Торите изглеждат малко на фона на цялата британска нация, но именно техните гласове проправят пътя на Джонсън към премиерското кресло. Тези 160 хиляди души всъщност са само 0,2 % от избирателите на Острова. Тези 0,2 % не са Гласът на всички британци.

"38% от тях са над 66 години", отбелязва находчиво Паркинсън. "Някой, който на пръв поглед би бил краен вариант, който на външен вид наподобява герой от играта "Познай кой съм аз", някой, който изглежда твърде нелепо сега, води една от най-влиятелните държави в света. Мъж, чиито ДНК профил е еднотипен с шегите на големия комик Бърнард Манинг. Човекът, който не пропусна да напомни, че е участвал над 20 пъти в избори около 30 секунди, след като председателят на Консервативната партия Брендън Люис спомена, че е участвал в 16. Под зоркото око на около 8000 членове на т. нар. "семейство Джонсън ( бел.ред. - неговите привърженици), и с Джеръми Хънт, който в очите на света изглежда като подгласника, който никога няма да грабне короната и го знае - Борис Джонсън е обявен за новия лидер на Консервативната партия и автоматично става премиер" обобщава "Гардиън".

Очевидно не можем да обобщим, че това е волята на народа. Не е ли невероятно новия лидер на страната да започне речта си с думите: "Може би има хора, които се още чудят какво са извършили" - реплика, адресирана към факта, че много от присъствалите сякаш имат усещането, че са изцапали обувките си ... със знаете какво.

"Обезсърчени ли ми изглеждате?!", изстреля Джонсън. "Не ми изглеждате крайно обезсърчени!"

Тези гръмки реплики срещнаха смущаваща стена от тишина, пребледнели лица като напудрената Елизабет I и един самотен възглас "Не!". Може би от Мат Хенкок, който британските медии сравняват със засмукващата сила на прахосмукачка Дайсън, и като не от онези, които имат топки да направят нещо рисковано.

Речта на Джонсън не бе толкова заобиколна, като да те пренасочат да минеш през северната околовръстна дъга на Лондон. В най-мъчителния момент той спомена онова "Осъществи, Обедини и Победи" ( "Deliver, Unify, Defeat" - DUD), което със сигурност не е най-великият слоган за предизборна кампания на всички времена. Може би го е избрал просто защото абревиатурата DUD пасва идеално. Добавяш едно "E" за energise - в превод "стимулирам". И ето ти DUDE, което в превод значи пич.

"Трябва просто да знаете, че той е измислил този слоган, зaщото знае, че може да си позволи да шикалкави, и то дори не толкова добре. "Пич, ще вдигнем тази страна на крака!", пише Джейн Паркинсън от "Гардиън". И в типичната за кампанията на Джонсън игра на думи му предлага нов слоган.

"Никога повече не съм искала да УМРА (бел. ред. - DIE означа умирам) повече. Какво ще кажеш за тази абревиатура, Борис. Мисля си за това, какви думи може да направиш от буквите й?". Журналистката му предлага следните: "Дразнещ, Идиот, Клоун, Некадърник".

След това от страниците на "Гардиън" директно се обръща към Джонсън: "Виж, не мога дори да се спогодя със собствените си ръце да ти изпляскам както трябва, да не говорим за целия Европейски блок".

Boris Johnson can’t even be trusted to clap normally ffs...#nextprimeminister pic.twitter.com/sf0lAdglBQ