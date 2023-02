Двама родители с белгийски паспорти бяха задържани от полицията, след като оставиха бебето си на чек-ин на израелското летище "Бен Гурион", докато се опитваха да летят зад граница, съобщиха израелските медии във вторник.

Двойката пристигнала със закъснение за полета си на Ryanair от Тел Авив до Брюксел във вторник. Бебето нямало билет, но въпреки това родителите му продължили през охраната, за да се качат на полета, оставяйки детето си.

Персоналът на летището забелязал случилото се и се свързал с полицията, която открила родителите и ги отвела за разпит. Мениджърът на гишето на авиокомпанията кометира пред "Jerusalem Post", че целият персонал е бил шокиран: "Никога не сме виждали нещо подобно. Не можехме да повярваме на това, което виждаме."

