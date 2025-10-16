Върховният административен съд (ВАС) окончателно потвърди, че Столична община е действала законосъобразно в спора с Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ) относно ремонта на моста при бул. "България" и Околовръстния път, съобщава кметът на София Васил Терзиев на страницата си във Фейсбук. С решението си съдът задължава АПИ да извърши необходимите ремонтни дейности по съоръжението, информира той.

Столична община

Преди ден от ВАС съобщиха, че се отменя решение на Административен съд - София град и следва АПИ незабавно да извърши временно укрепване на моста на бул. "България". С решението си магистратите отхвърлят като неоснователна жалбата на Агенцията срещу заповед на временно изпълняващ длъжността главен архитект на Столична община. Решението на ВАС е окончателно.

Фактите са категорични - София спечели с аргументи, с факти и със закон, допълва столичният кмет. Той припомня, че спорът между общината и АПИ се разгоря преди повече от година, след като публично се появиха различни твърдения относно собствеността и поддръжката на моста. 

"Скандал!", "Бомба!", "Кметът не знае чия е колоната!" - такива заглавия четяхме миналата година, припомня кметът. Чухме внушения, закани, демонстрации на "експертност" и немалко опити за политическа пропаганда, маскирана като гражданска загриженост, посочва още Терзиев.

Тогава представители на различни политически сили отправяха взаимни обвинения.

Върховният съд задължи АПИ да направи ремонт на моста на бул. "България" в София
Кметът заяви, че по време на аварийните дейности общината е предприела действия, за да гарантира безопасността на движението и гражданите, въпреки че, според нея, задължението за ремонта е на държавната агенция. "Когато "подпряхме колоната", ние свършихме аварийната работа, от която АПИ се оттегли. Не бездействахме, не прехвърляхме отговорност, а действахме в интерес на хората, посочва Терзиев.

Според него решението на ВАС е доказателство, че предприетите мерки от страна на общината са били правилни и законни.

На 28 май 2024 г. Столичната община затвори за движение надлеза на Софийския околовръстен път на бул. "България" до кв. "Бояна" с цел безопасност.

През 2018 г. е направен ремонт на съоръжението, включващ подмяна на пътната асфалтобетонова настилка, саниране на тротоарните конзоли, нови парапети и ограничителни системи, както елементи на уличното осветление. По носещата конструкция не са извършвани ремонти дейности. След това са правени периодични проверки на самия обект, по време на които не са констатирани проблеми, съобщиха през май от Общината.

Впоследствие Столичната община и държавата си разменяха взаимни обвинения за това кой е отговорен за състоянието на съоръжението и за неговия ремонт.

