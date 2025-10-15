Пътната агенция трябва да предприеме незабавни действията за временно укрепване на съоръжението и възлагане на последващо конструктивно обследване

991 Снимка: БТА

Върховният административен съд (ВАС) отмени решение на Административен съд - София град и следва Агенция "Пътна инфраструктура" незабавно да извърши временно укрепване на моста на бул. "България", съобщиха от съда.

Това се случва в рамките на решение на ВАС, с което се отхвърля като неоснователна жалбата на Агенция "Пътна инфраструктура" срещу заповед на временно изпълняващ длъжността главен архитект на Столична община. Решението на ВАС е окончателно, добавя БТА.

С оспорената заповед е наредено на Агенция "Пътна инфраструктура" да предприеме незабавни действия с цел основен ремонт и възстановяване на мостово съоръжение, част от пътен възел при бул. "България", Околовръстен път - София.

Действията са за незабавно временно укрепване на съоръжението, възлагане на последващо конструктивно обследване на съоръжението, съдържащо конкретно предписания към съдържанието на последващия инвестиционен проект, изготвяне на инвестиционен проект, който да се внесе за разглеждане и одобряване пред компетентния административен орган, и за издаване разрешение на строеж, както и изпълнение на строително-монтажните работи, предвидени в одобрените/съгласувани проекти и издаденото разрешение за строеж.

Държавата и общината не можеха да се разберат чий е надлезът и кой отговаря за ремонта му. Близо 5 месеца пътят остана затворен и причини огромни задръствания, нерви и неудобства за шофьорите.

На 28 май миналата година от Столичната община съобщиха, че временно се затваря за движение надлезът на Софийския околовръстен път на бул. "България" до кв. "Бояна" с цел безопасност. Движението ще се извършва през пътния възел кв. "Бояна" - Околовръстен път.

На 1 септември 2024 г. беше обявено, че е започнала подготовката на спешни укрепителни дейности на моста на бул. "България".

"Целта е възстановяване на движението в участъка възможно най-скоро, като безопасността на гражданите остава основен приоритет", заявиха тогава от СО.

Според Агенция "Пътна инфраструктура" Столичната община не решава проблема с укрепването на надлеза, като отказва да подпише споразумение с Агенцията, с което да се извърши ремонтът. Зам.-кметът по финанси и строителство на София Иван Василев отрече това твърдение.

"Отваряме за движение пътната връзка от бул. "България" към Околовръстен път в посока "Младост" под компрометираното съоръжение, въпреки пречките и медийните кампании, върху които беше съсредоточена АПИ през последните месеци", каза и столичният кмет Васил Терзиев, след като по-рано от пътната агенция заявиха, че Столичната община няма право да пуска движението в участъка.

И Министерството на регионалното развитие се включи в спора между Столичната община и АПИ за отварянето на пътната връзка при компрометирания мост. МРРБ категорично заявява, че водещото в работата на всички институции е спазването на законите и грижата за гражданите, с особено внимание към осигуряването на тяхната безопасност", заявиха в позиция до медиите от ведомството.

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.