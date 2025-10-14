Кризата с боклука в столичните райони "Красно село" и "Люлин" стана двигател за създаването на интерактивна карта - сайт, който показва къде има контейнери за отпадъци, предава БНР.

Столична община

Идеята е на 31-годишния Красимир Коцев, който е основател на компания за киберсигурност. Целта му е да помогне на живеещите в двата столични района в изхвърлянето на отпадъците.

Чрез сайта bgsmet.com всеки може да маркира конкретен контейнер или кофа за отпадъци, а за да се приеме местоположението им и те да се появят на картата, е необходимо още двама души да потвърдят това. Идеята на това трифакторно потвърждение е да има защита срещу злоупотреби.

Пред Радио София Красимир Коцев обясни, че идеята за сайта се ражда след като той се включва като доброволец в почистването на "Красно село".

"Екипът ми доста подкрепи идеята и в рамките на няколко дни успяхме да създадем карта, която в момента показва наличните кофи за разделно събиране. С помощта на гражданите трябва заедно да отбележим сивите кофи за боклук, за да може те да се появят на картата. Следим активно ъпдейтите по отношение на събраните контейнери и актуализираме тяхното местоположение, веднага след като получим информация, че има промяна", посочи Коцев.

По думите му всеки контейнер на карата излиза със статус - дали е пълен, празен, извозен и т.н. В сайта са отбелязани и кофи за боклук без статус.

Кабинетът предложи помощ за кризата с боклука, Терзиев заяви, че се справя със ситуацията
Виж още Кабинетът предложи помощ за кризата с боклука, Терзиев заяви, че се справя със ситуацията

"Контейнерите без статус не са обозначени, т.е. там не е минал човек, гражданин, който да маркира контейнера като пълен или празен. Контейнер има, но не се знае какво е неговото състояние", отбеляза Красимир Коцев.

Според него голяма част от хората в момента срещат трудности с трифакторната верификация на кофите, затова екипът на Коцев обмисля алтернатива по какъв начин могат да бъдат нанесени данните в картата. С тях вече са се свързали и от държавната администрация с предложения за съдействие.

ИЗБРАНО
Жената, спасила живота на Селена Гомес, говори за отсъствието си от сватбата ѝ Лайф
Жената, спасила живота на Селена Гомес, говори за отсъствието си от сватбата ѝ
6823
Араби изкушават Насар с 1.5 милиона евро. Шефът на федерацията: Ако тръгне, тръгне Корнер
Араби изкушават Насар с 1.5 милиона евро. Шефът на федерацията: Ако тръгне, тръгне
22771
КЗК откри надценки при храните до 90% Бизнес
КЗК откри надценки при храните до 90%
6892
Успешен полет: Starship доказа, че може да се използва многократно (видео) IT
Успешен полет: Starship доказа, че може да се използва многократно (видео)
8351
Шедьовър на Гюстав Курбе е изложен за първи път от 17 години във Франция Impressio
Шедьовър на Гюстав Курбе е изложен за първи път от 17 години във Франция
1031
Европарламентът ще преговаря за безплатен втори багаж в самолетите Trip
Европарламентът ще преговаря за безплатен втори багаж в самолетите
1778
Как да направим обикновената зеленчукова супа по-вкусна Вкусотии
Как да направим обикновената зеленчукова супа по-вкусна
859
Кои зодиакални знаци не се интересуват от тенденции, защото са old school? Zodiac
Кои зодиакални знаци не се интересуват от тенденции, защото са old school?
2273