Специален сайт ще помага за справянето с кризата с боклука в София
Идеята е на 31-годишния Красимир Коцев, който е основател на компания за киберсигурност
Кризата с боклука в столичните райони "Красно село" и "Люлин" стана двигател за създаването на интерактивна карта - сайт, който показва къде има контейнери за отпадъци, предава БНР.
Столична община
Идеята е на 31-годишния Красимир Коцев, който е основател на компания за киберсигурност. Целта му е да помогне на живеещите в двата столични района в изхвърлянето на отпадъците.
Чрез сайта bgsmet.com всеки може да маркира конкретен контейнер или кофа за отпадъци, а за да се приеме местоположението им и те да се появят на картата, е необходимо още двама души да потвърдят това. Идеята на това трифакторно потвърждение е да има защита срещу злоупотреби.
Пред Радио София Красимир Коцев обясни, че идеята за сайта се ражда след като той се включва като доброволец в почистването на "Красно село".
"Екипът ми доста подкрепи идеята и в рамките на няколко дни успяхме да създадем карта, която в момента показва наличните кофи за разделно събиране. С помощта на гражданите трябва заедно да отбележим сивите кофи за боклук, за да може те да се появят на картата. Следим активно ъпдейтите по отношение на събраните контейнери и актуализираме тяхното местоположение, веднага след като получим информация, че има промяна", посочи Коцев.
По думите му всеки контейнер на карата излиза със статус - дали е пълен, празен, извозен и т.н. В сайта са отбелязани и кофи за боклук без статус.
"Контейнерите без статус не са обозначени, т.е. там не е минал човек, гражданин, който да маркира контейнера като пълен или празен. Контейнер има, но не се знае какво е неговото състояние", отбеляза Красимир Коцев.
Според него голяма част от хората в момента срещат трудности с трифакторната верификация на кофите, затова екипът на Коцев обмисля алтернатива по какъв начин могат да бъдат нанесени данните в картата. С тях вече са се свързали и от държавната администрация с предложения за съдействие.