Идеята е на 31-годишния Красимир Коцев, който е основател на компания за киберсигурност

235 Снимка: bgsmet.com

Кризата с боклука в столичните райони "Красно село" и "Люлин" стана двигател за създаването на интерактивна карта - сайт, който показва къде има контейнери за отпадъци, предава БНР.

Идеята е на 31-годишния Красимир Коцев, който е основател на компания за киберсигурност. Целта му е да помогне на живеещите в двата столични района в изхвърлянето на отпадъците.

Чрез сайта bgsmet.com всеки може да маркира конкретен контейнер или кофа за отпадъци, а за да се приеме местоположението им и те да се появят на картата, е необходимо още двама души да потвърдят това. Идеята на това трифакторно потвърждение е да има защита срещу злоупотреби.

Пред Радио София Красимир Коцев обясни, че идеята за сайта се ражда след като той се включва като доброволец в почистването на "Красно село".

"Екипът ми доста подкрепи идеята и в рамките на няколко дни успяхме да създадем карта, която в момента показва наличните кофи за разделно събиране. С помощта на гражданите трябва заедно да отбележим сивите кофи за боклук, за да може те да се появят на картата. Следим активно ъпдейтите по отношение на събраните контейнери и актуализираме тяхното местоположение, веднага след като получим информация, че има промяна", посочи Коцев.

По думите му всеки контейнер на карата излиза със статус - дали е пълен, празен, извозен и т.н. В сайта са отбелязани и кофи за боклук без статус.

"Контейнерите без статус не са обозначени, т.е. там не е минал човек, гражданин, който да маркира контейнера като пълен или празен. Контейнер има, но не се знае какво е неговото състояние", отбеляза Красимир Коцев.

Според него голяма част от хората в момента срещат трудности с трифакторната верификация на кофите, затова екипът на Коцев обмисля алтернатива по какъв начин могат да бъдат нанесени данните в картата. С тях вече са се свързали и от държавната администрация с предложения за съдействие.

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.