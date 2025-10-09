Не са ме питали за кризата с отпадъците, каза Николай Савов

1083 Снимка: БТА

"Викнаха ме на разпит в прокуратурата за сигнал от миналата година, свързан с проверка в Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ), за да дам допълнителни пояснения по този сигнал", каза минути, след като излезе от разпита, директорът на завода за отпадъци Николай Савов.

Тази сутрин прокуратурата извика на разпит директора на завода за отпадъци Николай Савов, а причината за разпита на бе известна, съобщиха по-рано от Столичната община.

Савов каза, че са му били зададени само "уточняващи въпроси" относно сигнала от миналата година. "Имаше 15 проверки на РИОСВ. В момента са възстановили това дело по една от проверките", допълни той и поясни, че привикването му в прокуратурата няма връзка с кризата с отпадъците в столицата. "Нито една дума или реплика следователят не ми е казал относно това, което се случва. Само и единствено ми бяха задавани уточняващи въпроси, които са свързани с проверка на РИОСВ от миналата година", каза Савов, цитиран от БТА.

"Никой нито ме е натискал, нито е имало реплики, абсолютно нищо. Ние сме работници, няма какво да ни натискат. Работници на Столична община сме, вършим си работата и това е. Никой не се е обаждал да ме репликира", каза още той.

Очаква се утре, 10 октомври, зам.-кметът Надежда Бобчева също да бъде разпитана от прокуратурата. "Доколкото виждам сме с една и съща призовка и би трябвало да бъде и тя питана по този въпрос", допълни Савов.

Гражданите срещу боклука: Вълна от доброволци в помощ на София

Граждани от цяла София помагат за справянето с кризата с отпадъците в столичните райони "Красно село" и "Люлин", след като договорът с фирмата, която извозваше отпадъците изтече.

Кметът Васил Терзиев отказа да приеме оферта от фирмата, която надхвърля трикратно прогнозната цена от 200 лв. на тон. Няма да плащаме такса рекет, обяви кметът на 5 октомври и въведе временна двуседмична организация за сметопочистването в районите "Люлин" и "Красно село".

Граждани и организации на помощ

Кризисната ситуация провокира софиянци със собствени сили, средства и време да помогнат за събирането и извозването на отпадъци от преливащите контейнери в двата столични района. Хората започнаха да се организират спонтанно и "да се заразяват" взаимно, за да не се заринат в отпадъци.

За часове доброволците от инициативата Гората.бг успяха да съберат близо 80 000 лв. за закупуването на камиони за събиране на отпадъци, съобщи за БТА създателят на Гората.бг Никола Рахнев. Ще закупим два професионални камиона, като общо ни трябват 110 000 лв. Организирана е доставката им, пътуват от Австрия и вероятно в петък или събота ще пристигнат, като ще започнат да се използват още от неделя, каза Рахнев. По думите му тези два камиона ще извозват десетки тонове боклуци всеки ден. Имаме намерение да закупим и контейнери, в зависимост от парите, които съберем. Много съм щастлив, че хората в София се обединяват, изправени пред някаква криза, за да решат заедно проблема, допълни Никола Рахнев.

От Гората.бг няма да даряват камионите на Столична или друга община, той ще е собственост на Фондация Гората.бг. Така ще е най-справедливо, морално и ще гарантира ефективност, но винаги ще го предоставяме за безвъзмездно ползване колкото е нужно. И първо ще го предоставим в Столичната община за тази криза, каза Рахнев.

Днес Столичният общински съвет на заседание предстои да обсъди доклад на кмета на София Васил Терзиев за даване на съгласие общинското дружество "Софекострой" да изразходва собствени и заемни средства в размер до 9 млн. лв. за закупуване на техника за справянето с кризата с отпадъците в София. Междувременно доброволците се увеличават, хората се солидаризират и почистването и извозването на контейнерите с отпадъци продължава.

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.