Обявено е частично бедствено положение, хората са евакуирани, а в борбата с огъня се е включил и хеликоптер

Пожар изпепели между 15 и 20 къщи в местността Седми километър край Стара Загора. Обявено е частично бедствено положение. Това съобщи пред журналисти кметът на общината Живко Тодоров.

Пожарът е овладян, но все още не е локализиран, уточни директорът на Регионалната дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" старши комисар Стоян Колев.

Най-вероятно огънят е възникнал след искра от работа с ъглошлайф. Сигналът е пададен около 15 часа днес.

Пламъците са избухнали е във вилна зона с над 300 къщи. На място са около 100 доброволци и екипи на пожарната. Задействана е системата за ранно предупреждение BG-ALERT. Благодарение на бързата намеса на полицейските и пожарни екипи, хората са евакуирани и няма пострадали.

Градоначалникът на Стара Загора увери, че няма опасност за хората, поискана е помощ от Министерството на отбраната и МВР, както и хеликоптери, който да облеят територията, за да не се разгори пожарът отново. Дежурни екипи ще има през цялата нощ.

В момента електроподаването в района е преустановено, каза секретарят на Община Стара Загора Николай Диков. Ток ще бъде осигурен веднага, след като е сигурно, че всичко е обезопасено. Частичното бедствено положение ще е в сила минимум 24 часа.

Живко Тодоров посочи, че предстои да бъде направен оглед на всички щети и да бъде оповестена по-подробна информация.

"Смятам, че хората тук заслужават награда от министъра на МВР, защото, ако не беше толкова бърза реакцията, беше възможно да има жертви и много по-големи материални щети, които в случая са минимум за възникналия пожар", коментира кметът.

По думите му всяка дейност може да е причина за пожара, тя ще бъде установена от разследващите органи.

Старши комисар Стоян Колев определи пожара като "труден". Включили са се 14 пожарни екипа, по спешност са ангажирани всички структури от областта, пристигнали са и екипи от Пловдив и Сливен. В момента два екипа от Пловдив подсигуряват град Стара Загора за евентуални други произшествия поради липса на екипи и техника.

"За рекордно време задействахме всички институции, включително и Главната дирекция по пожарна безопасност и защита на населението за съдействие с хеликоптери и модула за наземно гасене. Не се борим за рекорди, но най-важното е, че няма данни за пострадали хора", каза той и допълни, че има буквално изнесени хора от опасни места.

След осигуряване на опасните два фронта с хеликоптери от авиобаза "Крумово", ще бъдем по-категорични, че пожарът е локализиран, посочи още директорът на пожарната.

В борбата с огъня вече се включи един хеликоптер.

Местността е на пътя Стара Загора - Старозагорски минерални бани. Заради пожара бе спряно движението по пътя от Стара Загора до разклона за село Пряпорец. Обходът е през село Борилово. Движението се регулира от полиция.

Пътят ще бъде затворен до момента, в който сме сигурни, че може да се възстанови нормалното движение, каза още кметът. В момента продължава преминаване на техника и водоноски.

Само два часа по-рано голям пожар избухна и в близост до Аквапарка в Несебър, а пътят към Бургас бе затворен за движение. Автомобилите се пренасочваха по вътрешния път през Равда, където се образуваха големи задръствания.

Огънят обхвана площи в близост до два големи търговски обекта, като изпепели лек автомобил.

