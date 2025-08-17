Пожар изпепели между 15 и 20 къщи в местността Седми километър край Стара Загора. Обявено е частично бедствено положение. Това съобщи пред журналисти кметът на общината Живко Тодоров.

Всички снимки ВИЖТЕ ТУК>>>

Пожарът е овладян, но все още не е локализиран, уточни директорът на Регионалната дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" старши комисар Стоян Колев. 

Най-вероятно огънят е възникнал след искра от работа с ъглошлайф. Сигналът е пададен около 15 часа днес.

Снимка: БТА

Пламъците са избухнали е във вилна зона с над 300 къщи. На място са около 100 доброволци и екипи на пожарната. Задействана е системата за ранно предупреждение BG-ALERTБлагодарение на бързата намеса на полицейските и пожарни екипи, хората са евакуирани и няма пострадали.

Градоначалникът на Стара Загора увери, че няма опасност за хората, поискана е помощ от Министерството на отбраната и МВР, както и хеликоптери, който да облеят територията, за да не се разгори пожарът отново. Дежурни екипи ще има през цялата нощ. 

В момента електроподаването в района е преустановено, каза секретарят на Община Стара Загора Николай Диков. Ток ще бъде осигурен веднага, след като е сигурно, че всичко е обезопасено. Частичното бедствено положение ще е в сила минимум 24 часа.

 

Снимка: БТА

Живко Тодоров посочи, че предстои да бъде направен оглед на всички щети и да бъде оповестена по-подробна информация.

"Смятам, че хората тук заслужават награда от министъра на МВР, защото, ако не беше толкова бърза реакцията, беше възможно да има жертви и много по-големи материални щети, които в случая са минимум за възникналия пожар", коментира кметът.

По думите му всяка дейност може да е причина за пожара, тя ще бъде установена от разследващите органи.

Снимка: БТА

Старши комисар Стоян Колев определи пожара като "труден". Включили са се 14 пожарни екипа, по спешност са ангажирани всички структури от областта, пристигнали са и екипи от Пловдив и Сливен. В момента два екипа от Пловдив подсигуряват град Стара Загора за евентуални други произшествия поради липса на екипи и техника.

"За рекордно време задействахме всички институции, включително и Главната дирекция по пожарна безопасност и защита на населението за съдействие с хеликоптери и модула за наземно гасене. Не се борим за рекорди, но най-важното е, че няма данни за пострадали хора", каза той и допълни, че има буквално изнесени хора от опасни места.

След осигуряване на опасните два фронта с хеликоптери от авиобаза "Крумово", ще бъдем по-категорични, че пожарът е локализиран, посочи още директорът на пожарната.

Снимка: БТА

В борбата с огъня вече се включи един хеликоптер.

Местността е на пътя Стара Загора - Старозагорски минерални бани. Заради пожара бе спряно движението по пътя от Стара Загора до разклона за село Пряпорец. Обходът е през село Борилово. Движението се регулира от полиция.

Пътят ще бъде затворен до момента, в който сме сигурни, че може да се възстанови нормалното движение, каза още кметът. В момента продължава преминаване на техника и водоноски.

Снимка: БТА

Само два часа по-рано голям пожар избухна и в близост до Аквапарка в Несебър, а пътят към Бургас бе затворен за движение. Автомобилите се пренасочваха по вътрешния път през Равда, където се образуваха големи задръствания. 

Огънят обхвана площи в близост до два големи търговски обекта, като изпепели лек автомобил. 

ИЗБРАНО
Руската представителка на "Мис Вселена" 2017 почина след ужасяващ инцидент с лос Лайф
Руската представителка на "Мис Вселена" 2017 почина след ужасяващ инцидент с лос
12736
"Ходех до тоалетната лазейки". Как болката уби една от най-красивите футболни приказки Корнер
"Ходех до тоалетната лазейки". Как болката уби една от най-красивите футболни приказки
12023
Как реагираха инвеститорите на срещата между Тръмп и Путин? Бизнес
Как реагираха инвеститорите на срещата между Тръмп и Путин?
3063
Малък парад от три планети ще наблюдаваме във втората половина на август IT
Малък парад от три планети ще наблюдаваме във втората половина на август
1473
Дебел, с мръсна риза, черно под ноктите и кални обувки, но бил като магнит за жените Impressio
Дебел, с мръсна риза, черно под ноктите и кални обувки, но бил като магнит за жените
11792
Италианската църква, която предизвиква гравитацията, смелостта и вярата (снимки/видео) Trip
Италианската църква, която предизвиква гравитацията, смелостта и вярата (снимки/видео)
10345
Необятният свят на моцарелата: С какво се различават видовете на италианското сирене Вкусотии
Необятният свят на моцарелата: С какво се различават видовете на италианското сирене
588