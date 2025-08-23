Голям пожар пламна в местността "Св. Георги" в Сливен, като огънят е на метри от първите къщи.

Сигнал за пламъците е получен в 12:43 часа, съобщиха от Областната дирекция на МВР в града. Към момента пет пожарни гасят огъня, на помощ са и доброволци, предава БТА.

Снимка: БТА

Пожарът е обхванал значителна площ от борова гора. Няма засегнати къщи.

Снимка: БТА

В гасенето са се включили и горски служители. Екипи на районното управление в Сливен осигуряват периметъра.

Снимка: Фейсбук група Born in Sliven, Велин Джукелов

Усилията на противопожарните екипи са насочени към локализиране на пожара.

На място са директорът на Регионалната дирекция ПБЗН комисар Денчо Чомаков и началникът на Районната служба ПБЗН - Сливен.

Снимка: БТА

По информация на Dir.bg е задимен и целият центъра на града.

Пожар изпепели близо 20 къщи във вилна зона на Стара Загора (снимки)
Това е пореден пожар в местността "Свети Георги". Миналото лято отново горя, а за огъня бяха заловени и двама души.

