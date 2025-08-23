Голям пожар пламна в местността "Св. Георги" в Сливен, като огънят е на метри от първите къщи.
Сигнал за пламъците е получен в 12:43 часа, съобщиха от Областната дирекция на МВР в града. Към момента пет пожарни гасят огъня, на помощ са и доброволци, предава БТА.
Пожарът е обхванал значителна площ от борова гора. Няма засегнати къщи.
В гасенето са се включили и горски служители. Екипи на районното управление в Сливен осигуряват периметъра.
Снимка: Фейсбук група Born in Sliven, Велин Джукелов
Усилията на противопожарните екипи са насочени към локализиране на пожара.
Всички снимки ВИЖТЕ ТУК>>>
На място са директорът на Регионалната дирекция ПБЗН комисар Денчо Чомаков и началникът на Районната служба ПБЗН - Сливен.
По информация на Dir.bg е задимен и целият центъра на града.
Това е пореден пожар в местността "Свети Георги". Миналото лято отново горя, а за огъня бяха заловени и двама души.
Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.
Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.
Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас.
Скъпи читатели,
Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.
В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.
Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.
Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.
Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.
Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас.
Скъпи читатели,
Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.
В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.
Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.