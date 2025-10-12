Общината обмисля подписване на договор с турска фирма, чийто камиони бяха запалени по време на процедурата

Кризата с боклука в София постепенно отшумява. Заместник-кметът по екология Надежда Бобчева увери, че в рамките на следващата седмица сметоизвозването в засегнатите райони "Красно село" и "Люлин" ще бъде напълно възстановено.

От общината планират да подадат жалба в КЗК за картел при участниците в обществената поръчка за сметопочистването.

В момента ситуацията е под контрол. Само през вчерашния ден доброволци и екипи извозиха 97 тона отпадъци, а през нощта още 30", заяви Бобчева, цитирана от Нова телевизия.

По думите ѝ общината е получила съдействие от редица български общини и организации, сред които Ботевград, Елин Пелин, Благоевград, Панагюрище и Гората.БГ, които са предоставили сметосъбираща техника. Очаква се новоназначените работници да започнат работа в понеделник, а до седмица да бъде осигурено пълно сметосъбиране.

"Нашите изчисления показват, че са нужни около 10 камиона - в момента имаме 9 и очакваме да осигурим още един. Подадени са 31 заявления за шофьори, което е напълно достатъчно", уточни тя.

По-ниски разходи за сметоизвозване

Според заместник-кмета разходите за сметоизвозване в момента са по-ниски от тези, които общината е плащала досега.

"Фирмата, която извършваше услугата до миналата седмица, работеше на цена от 144,90 лв. на тон, а новата оферта беше 422 лв. - почти три пъти по-висока. Сега чистим на значително по-ниска стойност, тъй като използваме предоставени безвъзмездно камиони", обясни Бобчева.

По думите на Надежда Бобчева годишната план-сметка на Столичната община за обществената поръчка е била 302 млн. лева и ако са подписали договори на цените, които са били в офертите за "Красно село" и "Люлин" е трябва да увеличат този разход със 102 млн. лева. Това са 30% увеличение отведнъж и то необосновано, каза Бобчева пред БНР.

"Ние взехме ценовите оферти от всички и направихме финансов разчет, ако това са цените, които те искат от Общината, колко би бил потенциалният разход за такса битови отпадъци. ... Ние сме на прага на въвеждането на принципа "Замърсителят плаща", който ще преразпредели тежестта между бизнеса и хората. Така или иначе е много вероятно да се наложи хората да плащат повече. Ако натоварим това необосновано увеличение на гражданите, скокът би бил шоков - може да достигне до 10 пъти. Това е идеята - да направим така, че този преход да бъде плавен, той е неизбежен. Целта е да се предоставя тази услуга относително на цената, за която се плаща, а не да бъде завишавана по този брутален начин. Защото това, което виждаме в офертите, не е оферта за работа, то е опит за кражба", каза Бобчева.

Според нея дори година по-рано да е била подадена поръчката в Агенцията за обществени поръчки, пак са щели да бъдат забавени достатъчно, за да са в тази затруднена ситуация.

"Обвиненията, че сме се забавили с тази обществена поръчка са от тези, които бавеха нещата", смята тя и призова "държавата да даде отговори за запалените камиони на една от фирмите, кандидатстваща за поръчката, както и за отнетия лиценз от МОСВ на друга фирма":

"Защо по този начин беше елиминирана конкуренцията? Защо се мълчи по тези въпроси, а сега иска да ни помага. Планираме да подадем жалба в КЗК за картел при участниците, тъй като цените, които дават, са сходни. ... Искаме да са ясни правилата, да е ясно какво прави държавата и да не ни пречи".

Общинският съвет няма никакви правомощия по Закона за обществените поръчки, подчерта Бобчева и коментира:

"Ако искат да ни помагат, нека за всички онези разумни неща, които ние предлагаме, да намираме съгласие. Тази седмица изведнъж предложението общинското дружество "Софекострой" да изпълнява тази дейност получи феноменална подкрепа в Столичния общински съвет (СОС) от всички. Досега не сме получавали официални предложение за това от БСП, нито сме провеждали срещи по тази тема, учудена съм, че сега от БСП твърдят, че това е тяхно предизборно предложение. Те също могат да инициират подобни доклади в СОС, но този четвъртък беше първият за мандата".

Договор с турска фирма и нови обществени поръчки

Тя потвърди, че общината обмисля подписване на договор с турска фирма, чийто камиони бяха запалени по време на процедурата.

"Фирмата не се отказа от участие изцяло - те кандидатстваха за две позиции и офертата им за другата зона отговаря на нашата прогнозна стойност. Вероятно ще подпишем договор с тях", заяви тя.

С решение на Столичния общински съвет общинското предприятие получи заем от 9 млн. лева за закупуване на собствена техника, с която да поеме почистването в двата района. Очаква се новите камиони да бъдат доставени в рамките на месец.

Съмнения за саботажи и прокурорска проверка

Бобчева коментира и случаите на саботаж и нарязани чували с отпадъци, за които съобщи и кметът Васил Терзиев.

"Имаме своите съмнения кой стои зад тези действия, но ще ги обявим, когато имаме доказателства. Всеки виновен ще бъде санкциониран", каза тя.

По отношение на привикването ѝ в прокуратурата Бобчева потвърди, че е била разпитвана в петък, но отказа подробности: "Темата няма връзка с кризата с отпадъците. Не мога да коментирам съдържанието на разпита".

Очаквания и следващи стъпки

Според Бобчева, до края на седмицата Столичният инспекторат ще приключи с почистването на всички критични точки, а в рамките на месец ще бъде възстановена пълната организация на сметоизвозването.

"Очакваме държавата да си свърши работата - да разкрие кой стои зад палежите на камиони и натиска върху участници в поръчките. Ние се справяме, но имаме нужда от прозрачност и сигурност", допълни заместник-кметът.

