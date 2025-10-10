"Общински съветници ми се похвалиха, че са подали сигнали за РИОСВ", заяви зам.-кметът на София

5079 Снимка: БТА

Не съм нарушила нищо, затова не се притеснявам, каза Надежда Бобчева, зам.-кмет по зелена система, екология и земеползване на Столичнатa община, след разпита си в прокуратурата, продължил близо 2 часа. Вчера от Столичната община съобщиха, че държавното обвинение привиква Бобчева и директора на завода за отпадъци Николай Савов.

Бобчева не разкри подробности за разпита и поясни, че е била предупредена да пази конфиденциалност.

"Единствено мога да кажа, че не е свързано с настоящата ситуация с кризата с боклука в София. В РИОСВ и РЗИ бяха направени 17 проверки в последната година и половина. Това е непрекъснат контрол", посочи Бобчева.

На въпрос защо точно в този момент е призована за разпит тя каза, че сами трябва да си отговорим.

"Не ми харесва, че точно в тази седмица се активира това. Съвпадението със сегашната ситуация е притеснително и леко подозрително. Общински съветници ми се похвалиха, че са подали сигнали за РИОСВ. Сред тях е Антон Хекимян от ГЕРБ. Предполагам, че заради него са ме извикали на разпит", заяви зам.-кметът.

Относно кризата с боклука в София Бобчева каза, че техническото обезпечаване на сметоизвозването в столичните райони "Люлин" и "Красно село" върви към разрешаване, остава да наемат хора.

Получаваме помощ от общините Елин Пелин, Ботевград, Панагюрище и Благоевград. От тях сме получили техниха, като предстои да получим и от гражданското сдружение Гората.бг, които ще ни предоставят два допълнителни камиона. След вчерашното решение на Столичния общински съвет имаме решение на проблема, каза още Бобчева.

Тя допълни, че има оферти от фирми за сметоизвоване.

Снимка: БТА

След разпита си вчера директорът на софийското предприятие за третиране на отпадъци Николай Савов каза, че е питан за сигнал от миналата година, свързан с проверка в Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ), за да даде допълнителни пояснения. Нито една дума или реплика следователят не ми е казал относно това, което се случва с боклука в момента. Само и единствено ми бяха задавани уточняващи въпроси, които са свързани с проверка на РИОСВ от миналата година, каза той.

По-рано Бобчева написа, че е получила призовката в петък и пусна пост в фейсбук, в която заяви, че "в разгара на кризата с отпадъците - в дните, в които целият ни екип е на терен, за да гарантира чистотата на града - двама от хората, от които в най-голяма степен зависи управлението на ситуацията, сме подложени на поредната порция институционален натиск".

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.