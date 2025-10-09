За улеснение на гражданите са определени сборни пунктове, на които ще присъстват служители на Столичната община и Столичния инспекторат

758 Снимка: "Булфото"

Столичната община организира голяма доброволческа акция за този уикенд, която ще започне в петък и ще продължи до неделя. Всеки, който желае да се включи, може да се присъедини към почистването на районите "Красно село" и "Люлин". Това съобщи пред журналисти зам.-кметът по екология Надежда Бобчева, цитирана от БТА.

По-рано днес Столичният общински съвет одобри заем до 9 млн. лева за "Софекострой" за закупуване на техника, необходима за справяне с кризата с отпадъците. Тя допълни, че всички подробности за организацията на акцията ще бъдат публикувани на сайта на Столичната община по-късно днес.

Заместник-кметът по екология каза още, че столичната администрация е осигурила необходимата организация за редовно и кризисно сметосъбиране в районите "Люлин" и "Красно село".

По думите ѝ вече са доставени няколко сметосъбиращи камиона от общините Ботевград, Елин Пелин и Панагюрище, които ще бъдат включени в наряди на терен, а утре се очаква още един камион от община Благоевград.

Други общини също са предложили допълнителна техника за подпомагане на сметосъбирането, добави Бобчева.

Тя каза, че до края на седмицата ще бъде обявено решението за обществената поръчка за фирмите за сметосъбирането в София,

Тя уточни, че общинското дружество "Софекострой" активно подпомага сметосъбирането и сметоизвозването в районите, а общият брой на камионите, които ще осигуряват нормалната работа, е десет, при нужда - единадесет.

"Част от кризисните точки все още остават, но наблюдаваме ситуацията непрекъснато чрез сигналите на районните кметове и гражданите", добави зам.-кметът.

Бобева посочи, че настоящата ситуация се дължи на отказ за подписване на договор по т.нар. мека поръчка за сметосъбиране и сметоизвозване в столицата.

"Нашият ангажимент е да осигурим нормално функциониране на сметосъбирането със собствени сили. Надяваме се в рамките на две седмици ритъмът на сметосъбиране да бъде възстановен", добави тя.

В отговор на журналистически въпрос дали е провела разговор с директора на завода за отпадъци Николай Савов след разпита му в прокуратурата Бобчева каза, че са говори, но не желае да оповестява подробности към настоящия момент.

Междувременно от Столичната община съобщиха на сайта си, че организират пунктове за доброволци в подкрепа на кризисната дейност по сметосъбиране.

За улеснение на гражданите са определени сборни пунктове, на които ще присъстват служители на Столичната община и Столичния инспекторат. Те ще съдействат за организацията на терен и ще раздават чували, ръкавици и други необходими консумативи.

За район "Люлин":

Паркингът пред магазин Билла на бул. "Царица Йоанна", до автомивката;

Пазарът на "Люлин", бул. "Панчо Владигеров", в зелената площ срещу фитнеса.

График на сборния пункт:

Петък: от 08:00 до 09:00 ч. и от 14:00 до 15:00 ч.;

Събота и неделя: от 10:00 до 11:00 ч.

За район "Красно село":

Паркингът пред магазин Билла на ул. "Софийски герой", до контейнерите за разделно събиране;

Пазарът "Красно село", ул. "Дечко Йорданов", до спортната площадка зад бл. 185.

График на сборния пункт:

Петък: от 08:00 до 09:00 ч. и от 14:00 до 15:00 ч.;

Събота и неделя: от 10:00 до 11:00 ч.

Всички доброволци ще преминават инструктаж за безопасност, включващ указания за работа с предпазни средства, безопасно боравене с отпадъци и действия при установяване на нерегламентирани изхвърляния.

При наличие на данни за нарушения, гражданите могат да подават сигнали на телефони 0700 17 310, 02 9377 303, или чрез уеб страницата на контактния център на Столична община.

В случай че имате въпроси по организацията, може да се свържете с контактния център, добавят от СО.

Столична община изразява благодарност към всички граждани, които проявяват активност, отговорност и ангажираност към чистотата на града.

Солидарността и сътрудничеството между институциите и обществото остават ключови за гарантиране на чиста, сигурна и добре управлявана столица, добавят от общинската администрация.

От 4 октомври в столичните райони "Люлин" и "Красно село" влезе в сила нова временна организация за сметосъбирането, след като Общината отказа да подпише договор с единствения останал участник в обществената поръчка за сметопочистване.

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.