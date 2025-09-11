30 Снимка: iStock by Getty Images

Програма за изграждане на специализирани детски площадки за деца с двигателни затруднения, детска церебрална парализа и специални образователни потребности (СОП) прие Столичният общински съвет днес.

Вносители на доклада са общинските съветници от групата на ГЕРБ-СДС Ваня Тагарева, д-р Антон Койчев, Димитър Вучев и Екатерина Йорданова.

Те отбелязват, че за първи път в бюджета на Столична община за 2025 г. са заложени средства в размер на 750 000 лв. за изграждане на специализирани детски площадки за деца с двигателни затруднения, детска церебрална парализа (ДЦП) и специални образователни потребности, предаде БТА.

Основният мотив на вносителите е създаването на равнопоставена среда за развитие на децата на София, като се предлага съответните площадки за игра на открито да бъдат оборудвани със специални игрови съоръжения, които включват рампи и системи за безопасност. Чрез изграждане на обособени зони за игра ще осигурим възможност за социализиране, адаптиране, ниво на формиране на социални, полезни умения, които да подпомогнат житейската реализация на децата със специални нужди, както и ще осигурим подкрепа за техните семейства, посочват вносителите в доклада.

Те цитират статистика, според която по данни Националната асоциация на ресурсните учители децата и учениците със СОП в България са близо 25 000, а според данните на Световната здравна организация всяко десето дете в света е с различна степен на увреждания или със специални потребности. Според данните на Министерството на образованието и науката в София броят на децата със СОП е 4981, които се обучават в 276 училища, а общият брой на учениците е 146 773 или децата със СОП представляват 3,39% от общия брой ученици. В детските градини и ясли в София от общо 52 032 деца, 2329 са деца със СОП, което представлява 4,47% от общия брой деца.

За съжаление все още в обществото ни се наблюдават известни предразсъдъци и стереотипи, които поставят под известно дискриминиране специалните деца, а чрез институционална подкрепа същите ще бъдат по-бързо преодолени, поради което предлагаме с осигурения ресурс в размер на 750 000 лв. да бъдат изградени шест детски площадки, с прогнозна стойност до 125 000 лв. за всяка, информират вносителите на доклада.

Специализираните детски площадки ще бъдат изградени в двора на а Специализираната болница за детска церебрална парализа "Света София". Останалите площадки ще се направят в Южния парк, Северния парк, Борисовата градина, както и в двата най-големи по брой население столични райони "Младост" и "Люлин".

Възложител на проектите за реконструкция на съществуващи детски площадки и адаптирането им със съоръжения за игра за деца с двигателни затруднен, ДЦП и СОП ще бъдат районните кметове, с цел оперативност и срочно изпълнение на Програмата до края на бюджетната 2025 година, пишат още общинските съветници в доклада.

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.