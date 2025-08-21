10 минути преди инцидента там е имало две семейства и децата са играли

8877 Снимка: Фейсбук страницата на Георги Илиев

Пиян шофьор е потрошил детска площадка и отнесел три автомобила в столичния квартал "Христо Смиренски" след гонка с полицията снощи, цяло чудо е, че няма жертви, става ясно от пост във Фейсбук на кмета на район "Слатина" Георги Илиев.

Инцидентът е станал до бл. 38 в квартала.

"Около 22:30 ч., VW Transporter се е "врязал" в детската площадка след полицейско преследване в квартала и нанесени поражения по три други превозни средства. Извършителят е задържан и първата му проба е 2,7 промила, чака се кръвна. Той е познат на полицията и има предишни такива прояви", съобщава кметът Илиев.

По случая е образувано досъдебно производство и най-вероятният резултат от процеса ще бъде конфискация на превозното средство и ефективно наказание (затвор).

Снимка: Фейсбук страницата на Георги Илиев

Според кмета истинско чудо е, че няма пострадали, още повече, че живеещи там му казаха, че 10 минути преди инцидента там е имало две семейства и децата са играли на площадката.

Снимка: Фейсбук страницата на Георги Илиев

"В момента наш екип е там и разчиства площадката. Ще направим оценка на щетите и ще поискаме законово възможната компенсация", съобщава още кметът на район "Слатина".

Снимка: Фейсбук страницата на Георги Илиев

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.