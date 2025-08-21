Пиян шофьор се вряза в детска площадка и 3 коли в София, като по чудо няма жертви (снимки)
10 минути преди инцидента там е имало две семейства и децата са играли
Пиян шофьор е потрошил детска площадка и отнесел три автомобила в столичния квартал "Христо Смиренски" след гонка с полицията снощи, цяло чудо е, че няма жертви, става ясно от пост във Фейсбук на кмета на район "Слатина" Георги Илиев.
Инцидентът е станал до бл. 38 в квартала.
"Около 22:30 ч., VW Transporter се е "врязал" в детската площадка след полицейско преследване в квартала и нанесени поражения по три други превозни средства. Извършителят е задържан и първата му проба е 2,7 промила, чака се кръвна. Той е познат на полицията и има предишни такива прояви", съобщава кметът Илиев.
По случая е образувано досъдебно производство и най-вероятният резултат от процеса ще бъде конфискация на превозното средство и ефективно наказание (затвор).
Според кмета истинско чудо е, че няма пострадали, още повече, че живеещи там му казаха, че 10 минути преди инцидента там е имало две семейства и децата са играли на площадката.
"В момента наш екип е там и разчиства площадката. Ще направим оценка на щетите и ще поискаме законово възможната компенсация", съобщава още кметът на район "Слатина".