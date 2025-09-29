Чужденец счупи витрини на седем обекта на столичния булевард "Мария Луиза", съобщава NOVA.

Хулиганската проява е извършена след 21:00 часа в неделя. Сред обектите с потрошени витрини са магазини и хотели. В раницата на мъжа е открито паве.

Чуждестранният гражданин е задържан в Трето районно управление в София, но самоличността му не е незабавно установена.

4-ма счупили витрината на македонския клуб в Благоевград
Виж още 4-ма счупили витрината на македонския клуб в Благоевград

Започнали са разпити на собствениците на обектите за установяване размера на щетите.

До момента не е ясно какво е провокирало хулиганската проява.

В края на август 43-годишен мъж беше задържан в Добрич, след като потроши с брадва стъклените витрини на офиса на политическа партия ГЕРБ в центъра на града.

