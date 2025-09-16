От МРРБ обясниха заявената рокада с искане на общини, но признаха, че не са провели достатъчно ясна и широка дискусия по темата сред останалите местни власти

185 Снимка: Скрийншот

Регионалният министър спря смяната на директора на ВиК-Русе инж. Илиан Милев, след като общинският съвет на областния град се обяви срещу нея.

Със свое писмо до "Водоснабдяване и канализация" ООД, днес министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Иванов предлага да отпадне точката за смяна на директора на дружеството от дневния ред на насроченото за 30.09.2025 г. общо събрание, съобщиха от пресцентърът на МРРБ.

Предложението за смяната на директора на дружеството бе направено от страна на министъра по искане на общини, които обаче не са провели достатъчно ясна и широка дискусия по темата сред останалите общини - акционери във ВиК-Русе, пише още в съобщението от ведомството.

В лаконичното прессъобщение не се съобщава, кои са общините, които са поискали рокадата. Сред тях обаче не е Русе стана ясно от днешното засадение на градския парламент на областния град, на което общинските съветници се обединиха срещу опитите на държавата да освободи управителя на ВиК дружеството. Те приеха решение, с което задължават своите представители на Общото събрание на 30 септември да не подкрепят исканата от Министерството на регионалното развитие и благоустройството рокада. Освен това възложиха на кмета да обжалва евентуално решение за освобождаване от поста, предаде телевизия Kiss13.net.

По време на дебатите по точката, общинският съветник от коалиция ВМРО - БНД Иво Пазарджиев подчерта, че няма никакви мотиви за освобождаването на управителя на ВиК - Русе, който е поел дружеството в критичен момент. В защита на инж. Илиан Милев се обявиха и от други групи в общинския съвет.

Сред мотивите за позицията на съветниците са, че ВиК дружеството в Русе е сред най-добре работещите в страната. В региона няма проблеми с водоснабдяването, каквито има в много други области. Освен това водопреносната мрежа в региона се поддържа в много добро състояние, за което свидетелства и изключително ниската загуба на вода.

Иво Пазарджиев направи и конкретно предложение, което да се гласува от общинските съветници - да се отхвърли исканото от МРРБ освобождаване на управителя на ВиК - Русе, да се задължи кметът да обжалва пред съда евентуалното освобождаване от Общото събрание на управителя на ВиК - Русе, както и градоначалникът да спре вписването в Търговския регистър чрез жалба пред съда. Кметът на Община Русе Пенчо Милков възрази на втората част на предложението. Въпреки това обаче предложението, заедно с направените допълнения от Иво Пазарджиев, беше прието с 31 гласа "за".

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.