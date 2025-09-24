По трасето се монтират мрежи, армировка и болтови дюбели за закрепване на новите панели, премахнат е и старият тротоар

106 Снимка: АПИ

Започна подмяната на стоманобетонните пътни панели в 320-метровия участък в посока Румъния на Дунав мост при Русе, съобщиха от Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ), като уточниха, че дейностите са част от основния ремонт на съоръжението, който започна на 10 юли миналата година.

В последните седем дни са поставени 26 панела от общо 128 в затворената за ремонт отсечка. По трасето се монтират мрежи, армировка и болтови дюбели за закрепване на новите панели. Премахнат е и старият тротоар, съобщиха още от АПИ.

От пътната агенция отбелязаха, че през следващата седмица ще продължи производството и подмяната на стоманобетонни панели и ще се извършват дейности по монтиране на мрежи и дюбели, както и полагането на бетон.

На обекта се работи по график и ежедневно през светлата част от денонощието. Дейностите се организират и извършват така, че превозните средства да преминават поетапно двупосочно в платното, в което не се работи, уточниха от АПИ, добавя БТА.

Агенция "Пътна инфраструктура" апелира шофьорите да спазват параметрите за допустимост на преминаващите превозни средства, както и въведеното ограничение на скоростта до 20 км/ч.

Автомобили, които са извънгабаритни, могат да причинят щети по вече ремонтирания участък и това да доведе до допълнителни, непредвидени дейности.

