Експертите на Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) в Русе ще съставят акт на завода за автомобилни части "Линамар Лайт Металс Русе" за неспазване на условие в комплексното разрешително на дружеството. Това съобщи говорителят на РИОСВ Рени Петрова, цитирана от БТА.

Нарушението е установено на 16 септември тази година, когато при пешеходен преход към кв. "Здравец", в района на блок "Юрий Гагарин", служител на екоинспекцията е установил органолептично наличието на специфичната за производството на дружеството миризма на "изгорял бакелит".

Отделно, за период от около три часа вечерта чрез официалните канали за подаване на сигнали са постъпили 25 оплаквания за миризми от същия характер от кварталите "Родина", "Здравец-Изток", "Възраждане" и централните части на града. Дежурният експерт се е срещнал с част от подателите на сигналите. При обход на централните части на града по-късно е установено, че миризмата се е разсеяла и интензивността й е силно намаляла.

От оператора допълнително е изискана и представена справка за работещите съоръжения към момента на установяване на нарушението, от което става ясно, че през регламентираната втора работна смяна са експлоатирани три линии за каруселно леене на алуминий, използващи органични свързващи вещества при производството на пясъчни сърца и каруселна линия, използваща неорганични свързващи вещества.

При преглед на данните от пункта за собствен мониторинг, разположен на територията на завода е установено, че в посочения период са регистрирани високи максимално измерени стойности по показател орто-крезол, който е в състава на миризмата на "изгорял бакелит", характерна за дейността на дружеството.

Петрова обяснява, че съгласно действащото комплексно разрешително дружеството е длъжно да извършва всички дейности на площадката по начин, недопускащ разпространението на миризми извън границите на производствената площадка, което условие е нарушено. Предстои да бъде определен размерът на санкцията.

