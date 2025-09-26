22-годишна жена удари колата си в бетоновоз на на кръговото кръстовище между бул. "Тутракан" и бул. "България" в Русе.

Войната по пътищата

Вчера около 16:50 ч. шофьорката е навлязла в съседна пътна лента, без да пропусне движещия се по нея камион, собственост на строителна фирма, управляван от 62-годишен мъж, съобщиха от местната полиция.

Вследствие на удара, жената е пострадала и е откарана от екип на ЦСМП в УМБАЛ "Медика", където след преглед е приета с диагноза комоцио.

Причината за катастрофата е отнето предимство, добавиха от МВР. Няма данни за употреба на алкохол. Произшествието е документирано по административен ред с един леко ранен.

