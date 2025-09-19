Изписаха след две седмици в болницата пребития шеф на полицията в Русе
Старши комисар Николай Кожухаров вече е в добро общо състояние, лечението му продължава вкъщи
Директорът на ОДМВР-Русе старши комисар Николай Кожухаров, който беше пребит половин час след полунощ на 4 септември, е изписан от болницата след двуседмичен престой.
От УМБАЛ "Канев" потвърдиха пред Нова телевизия, като заявиха, че е в добро общо състояние, лечението му продължава в домашни условия и остава под наблюдение.
След инцидента директорът на МВР-Русе претърпя две операции заради счупено ребро, пробит бял дроб и руптура и хематом на бъбрека.
Преди седмица Апелативният съд във Велико Търново пусна от ареста и четиримата задържани за случая.
В сряда темата влезе в дебатите по отхвърления вчера пети вот на недоверие на кабинета "Желязков".