Директорът на ОДМВР-Русе старши комисар Николай Кожухаров, който беше пребит половин час след полунощ на 4 септември, е изписан от болницата след двуседмичен престой.

Кабинетът "Желязков"

От УМБАЛ "Канев" потвърдиха пред Нова телевизия, като заявиха, че е в добро общо състояние, лечението му продължава в домашни условия и остава под наблюдение.

След инцидента директорът на МВР-Русе претърпя две операции заради счупено ребро, пробит бял дроб и руптура и хематом на бъбрека.

Преди седмица Апелативният съд във Велико Търново пусна от ареста и четиримата задържани за случая.

В сряда темата влезе в дебатите по отхвърления вчера пети вот на недоверие на кабинета "Желязков".

