Режим на водата във Велико Търново и областта няма да има, увери вицепремиерът Атанас Зафиров

Премиерът Росен Желязков отиде в Плевен във връзка с водната криза. От Министерски съвет излъчиха на живо във фейсбук как той инспектира новоизграден водопровод и новопрокаран канал и му докладваха на място напредъка.

С допълнително оросяване към кладенците от 400 литра в секунда реално в града ще влизат около 40 литра в секунда, обяви Желязков.

От ВиК му докладваха, че възстановяват помпена станция от река Вит за оводняване на тези кладенци, което се надяват да приключат до края на следващата седмица и това да доведе 60-80 литра в секунда вода за града.

Което е горе долу около една десета от нужното количество, посочи той.

"Когато доставяме вода и оросяваме в нерехабилитирана ВиК мрежа, загубите по водопроводните разклонения, водопроводната система, в "Дружба" достигат 80%. Без рехабилитация ние ще подаваме 40 л и те ще се губят в града", посочи премиерът и се отправи към Плевен, където заедно с вицепремиера Атанас Зафиров събира кризисния щаб.

В четвъртък лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов заяви, че ако той е премиер, "сега щеше да има трима министри в Плевен и вече проблемът да е свършен".

"Изобщо не се реагира адекватно. Аз не го коментирам, но истински ме боли за там. Премиерът трябва да отиде в Плевен с областния до него, от ВиК до него и министрите до него. И да ги остави там в рамките на 10-15 дни", заръча Борисов, докато Желязков беше в Ню Йорк за общото събрание на ООН.

Веднага след като се върна от САЩ, премиерът отиде в Плевен.

"Догодина не трябва да има режим в Плевен, това е нашата отговорност, залагаме авторитета на правителството за това, че този въпрос трябва да бъде решен", каза премиерът пред журналисти, след като участва в извънредното заседание на Областния кризисен щаб в Плевен. На заседанието присъстваха и вицепремиерът Атанас Зафиров и министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Иванов.

Много е важно да се координираме с местната власт, с кмета, с ВиК холдинга. Виждате, че проблемът с водите е разпокъсан между много институции - Министерството на земеделието и храните (МЗХ), на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ), на околната среда и водите (МОСВ), каза Желязков, цитиран от БТА.

В законодателството трябва да се решат много теми - от фотоволтаици, през сечта, както и проблеми, свързани със загубата на време за инвестиране на европейски ресурси през миналите години, допълни премиерът. И решения, които трябва да бъдат координирани, защото не е нормално в общинските проекти от 50 млн. само един да е бил предвиден за най-големия проблем на Плевен. Това трябва да бъде променено и ще бъде променено още през следващата седмица, каза още той.

"Ние воюваме с природата, но първо трябва да отвоюваме безхаберието на институциите от последните години и да покажат, че те могат да работят. Защо иначе трябва да има редовно правителство? Да оставим природата да ни решава всички проблеми - и социални и политически. Ние трябва да използваме намалелия ресурс по най-добрия начин", отбеляза Росен Желязков.

Режим на водата във Велико Търново и областта няма да има, каза по-рано днес вицепремиерът Зафиров, който е и председател на Националния борд по водите, предаде БТА. Той и министърът на регионалното развитие Иван Иванов, както и на околната среда и водите Манол Генов участваха в работно заседание с кмета на Велико Търново Даниел Панов и кметовете на общините от Великотърновска област.

По думите на Зафиров проблеми с водоподаването в отделни населени места в областта има, но на този етап опасност от воден режим, подобен на този в Плевен и в Ловеч няма.

Той посочи, че по темата с безводието във Великотърновска област има множество спекулации, които имат за цел да всяват страх и паника в хората и обслужват политически интереси и подчерта, че всяка политическа атака трябва да има някакви граници. Когато безсмислено се всява страх, там където няма повод за такъв, се отклонява вниманието към реалните проблеми, които трябва да бъдат решавани, каза Зафиров.

Вицепремиерът подчерта, че превантивните стъпки за намиране на алтернативен водоизточник за региона се предприемат навреме. Тук се работи усърдно по проекта язовир "Александър Стамболийски", който има добри показатели като качество на водата, да бъде алтернативен източник на водоподаване в региона, каза Зафиров и допълни, че това ще бъде една от темите в предстоящото заседание на борда.

Зафиров подчерта, че държавата няма да допусне незаконно ползване на питейна вода, независимо как се казва инвеститорът, и дали става дума за ВЕЦ-ове, земеделски производители или промишлени предприятия. Това е в обхвата на борда, който работи по установяването на всички проблемни точки, допълни той.

Според вицепремиера 200 милиона лева за тази година и 350 милиона лева, включително европейски средства за следващата година, са предвидени за възстановяване на напоителните системи. Той уточни, че работата на борда върви в добър синхрон с местната власт, със законодателната власт и с Министерския съвет, който взима окончателните решения. Заседанието в сградата на Община Велико Търново продължава с участието на областния управител Юлия Ликоманова Мутафчиева, директора на ВиК "Йовковци", народни представители от региона и други институции.

