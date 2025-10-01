Ще внесем до края на октомври бюджета за 2026 година с дефицит до 3%, обяви премиерът от Копенхаген

Има рекордно увеличение на постъпленията, а на някои им се привиждат бюджетни проблеми, заяви премиерът Росен Желязков в Копенхаген, където пристигна за неформалната среща на Европейския съвет.

"В момента дефицитът е 2,4%. Днес излезе междинният доклад. Нашият стремеж е да завършим годината така, както е планирано. Ще внесем до края на месец октомври бюджета за 2026 година, в който по смисъла на закона дефицитът ще бъде до 3%. България тази година има рекордно увеличение на постъпленията - 6 милиарда. 6 милиарда повече от 2024 година. Това е повече от 14%. А тук говорим за нула цяло и нещо си, което на някои им се привижда като проблем", заяви Желязков, цитиран от БНР.

По отношение на Плана за възстановяване и устойчивост премиерът Желязков изрази очакване в най-скоро време страната ни да получи както второ, така и трето плащане, които са разчетени в приходната част на бюджета.

В дългосрочен план трябва да изградим необходимата степен на ранно предупреждение, проследяване, прихващане и унищожаване на вражески летателни апарати и това трябва да става в оперативна съвместимост и с възможностите, които има НАТО в охраняването и защитата на Източния фланг, заяви министър-председателят по темата за създаване на европейска "стена срещу дронове".

Желязков отбеляза, че Източният фланг на Европейския съюз в голяма степен съвпада с източния фланг на НАТО, а защитата му не е самоцел, а проактивно действие, свързано с провокациите на Руската федерация по границите на страните членки от фланга, предаде БТА.

Подкрепям виждането, че трябва да се гледа цялата панорама на защитата в 360 градуса, добави още министър-председателят и изтъкна, че е важно Съюзът да не се пази само от една страна. Попитан от представителите на медиите как ще участва България, министър-председателят посочи, че това ще става посредством заявените проекти чрез възможностите по линия на европейския механизъм "Safe".

Попитан за предложението на председателя на Европейския съвет Антонио Коща решенията, свързани с разширяването на Европейския съюз, да се взимат с квалифицирано мнозинство, премиерът Росен Желязков припомни, че доверието в ЕС се гради и на механизма за взимане на решения. Когато този механизъм изисква единодушие, евентуална промяна на необходимото мнозинство от страна на държавите членки по чувствителни теми, каквато е разширяването, каквато е многогодишната финансова рамка, биха създали лош прецедент, който не е полезен за доверието в Съюза - това е нашата позиция и тя е подкрепена и от всички решения и декларации, които Народното събрание е приело и от програмата на правителството по отношение на разширяването към Западните Балкани, заяви Желязков.

