Председателят на Европейския съвет Антонио Коща е търсил подкрепа решението за започване на преговорите за присъединяване да се взима с квалифицирано, а не с пълно мнозинство

3440 Снимка: БТА/AP

Председателят на Европейския съвет Антонио Коща ръководи усилията за постигане на напредък по кандидатурата на Украйна за членство в ЕС, въпреки съпротивата на Унгария, докато лидерите се отправят към ключова среща на върха в Копенхаген тази седмица, пише "Политико".

Коща е търсил подкрепа от столиците на ЕС за рационализиране на процеса за нови членове и за преодоляване на безизходицата относно потенциалното членство на Украйна и Молдова, според петима дипломати и служители, цитиран от брюкселското издание.

Дипломатическата офанзива е опит да се заобиколи унгарският премиер Виктор Орбан, който използва ветото на страната си, за да възпрепятства пътя на Украйна към членство в Съюза. Съществуващите правила изискват всички 27 държави членки на ЕС да дадат зелена светлина за всеки етап от процеса на присъединяване.

Молдова, която е и официален кандидат за членство в ЕС, е в двойка с Киев в процеса на присъединяване и не може да продължи напред, докато безизходицата продължава.

Според предложението на Коста, така наречените преговорни клъстери - ключови правни стъпки по пътя към членство - биха могли да бъдат открити със съгласието на квалифицирано мнозинство от страните от ЕС, а не с единодушно съгласие. Затварянето на клъстер все още би изисквало подкрепата на всички столици на ЕС, но по-ниският стандарт за започване на преговори би позволил на Украйна и Молдова да започнат реформите, необходими за демонстриране на напредък към стандартите на ЕС в определени области на политиката. Те биха могли да придвижат напред кандидатурите си за членство, дори ако една или две страни са против, обяснява източник, запознат с плана.

Според дипломатите, Коста е лобирал директно пред лидерите на ЕС по време на неотдавнашна "обиколка на столиците", където се е срещнал с няколко европейски лидери, както и по време на двустранни разговори в кулоарите на Общото събрание на ООН миналата седмица в Ню Йорк.

"Разширяването е важен приоритет за председателя на Европейския съвет", каза един от официалните лица. "Той го вижда като най-важната геополитическа инвестиция, която ЕС може да направи. Ето защо той смята, че е важно да продължи обсъждането на начини, за да се гарантира, че усилията за реформи на Украйна могат да бъдат превърнати в осезаеми стъпки."

Марта Кос, комисарят по разширяването на ЕС, ще замине за Украйна в понеделник, докато страната завършва процеса на проверка на законодателството, необходимо за продължаване на процеса на кандидатура.

"Всички клъстери бяха проверени за рекордно кратко време. Украйна се справи. Украйна е готова за следващата стъпка. Сега е ред на държавите членки да дадат зелена светлина" - каза Кос пред "Политико" - "Както Украйна, така и Европа не могат да си позволят да видят как инерцията на Украйна за реформи се забавя. Това е моментът за ускоряване."

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.