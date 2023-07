Президентът на Украйна Володимир Зеленски пристигна в България. Той кацна малко след 12 часа с българския правителствен самолет Ербъс LZ-AOB на летище "София" и беше посрещнат от вицепремиера и външен министър Мария Габриел.

Самолетът е излетял тази сутрин от България към Кишинев, откъдето на борда се е качил Зеленски. Летателната машина е тръгнала от София в 7:01 часа и е пристигнала в 7:59. Обратният полет беше насрочен за 9:00 часа, беше забавян няколко пъти, но в 11:06 часа самолетът тръгна към България.

Самият Зеленски също потвърди с публикация в Twitter, че е кацнал в София.

"София. България. Ще проведа съдържателни разговори с премиера Николай Денков, ще се срещна с президента Румен Радев, правителствени служители, парламентаристи, политици, журналисти. Подкрепа за отбрана, евроатлантическа интеграция. Среща на върха, гаранции за сигурност и прилагане на Формулата на мира", написа украинският президент.

Sofia. Bulgaria. I will hold substantial talks with Prime Minister Nikolai Denkov, meet with President Rumen Radev, government officials, parliamentarians, politicians, and journalists. Defense support, Euro-Atlantic integration, the @NATO Summit, security guarantees, and…