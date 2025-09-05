Вашингтон изпраща в дипломатическата си мисия у нас полковник Джон Картър от ВВС

1829 Снимка: Фейсбук, посолство на САЩ у нас

Полковник от ВВС на САЩ е новият военен аташе, който изпрати Вашингтон в посолството си у нас, съобщиха от американската амбасада. Полк.

Джон Картър беше посрещнат от българския военен министър Атанас Запрянов.

"Ново лице, но същата отдаденост към укрепването на нашите обща сила и сигурност. Благодарим на министър Запрянoв и всички уважаеми представители на българските въоръжени сили, че топло посрещнаха нашия нов аташе по отбраната от ВВС на САЩ полк. Джон Картър", заявиха от американското посолство на страницата си във Фейсбук.

"Гордеем се с работата, която вършим заедно, за да подпомагаме защитата на българските територия и граждани, както и укрепването на източния фланг на НАТО и Черноморския регион", написаха още от дипломатическата мисия.

Снимка: Фейсбук, Посолство на САЩ в България

Все още в България няма американски посланик титуляр след края на мисията на Кенет Мертен. След него щафетата пое Сюзън Фалатко като временно управляваща амбасадата, но и тя си замина за САЩ през май само три месеца след пристигането си.

Фалатко оглави мисията едва през февруари след идването на президента Доналд Тръмп, след като в края на януари Мертен, който бе назначение на предишния президент Джо Байдън, подаде оставка като посланик на САЩ в България.

В момента временно изпълняващ длъжността посланик на САЩ у нас е Мартин Макдауъл, бивш директор на Службата по въпросите на Южна и Централна Европа в Държавния департамент на САЩ и бивш заместник-посланик на Посолството на САЩ в Кишинев, Молдова.

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.