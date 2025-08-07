"Лекари без граници" съобщи за насилие над цивилни в центрове на Хуманитарната фондация

1598 Снимка: AP/БТА

Израелският премиер Бенямин Нетаняху заяви днес в интервю за американската телевизия "Фокс Нюз", че Израел планира да поеме контрола над ивицата Газа, но не за постоянно.

"Не искаме да запазим (Газа за нас). Искаме да имаме периметър за сигурност, но не искаме да я управляваме. Искаме да я предадем на арабските сили", обясни израелският премиер.

Интервюто бе дадено на фона на предстоящата среща на израелския съвет за сигурност, който ще заседава тази вечер по въпроса за потенциалните планове за окупация на ивицата Газа.

Началникът на Генералния щаб на израелските сили за отбрана (ЦАХАЛ) Еял Замир отбеляза, че военните не са съгласни територията да бъде окупирана, и обеща да защитава тази позиция на заседанието.

"Занимаваме се с въпроси на живот и смърт, в защита на страната, и го правим, докато гледаме към нашите войници и граждани в Израел. Ще продължим да действаме с отговорност, почтеност и решителност, имайки предвид само сигурността и благополучието на Израел", заяви той.

"За да гарантираме нашата сигурност, възнамеряваме да отстраним "Хамас" оттам, да дадем възможност на населението да се освободи от Газа и да я предадем на гражданско управление, което не е на "Хамас" и не е на някой, който се обявява за унищожаването на Израел", заяви Нетаняху пред "Фокс Нюз".

"Това е, което искаме да направим", каза Нетаняху в откъс от интервюто. "Искаме да освободим себе си и да освободим народа на Газа от ужасния терор на "Хамас"".

През последните дни се разпространиха съобщения за подкрепата на Нетаняху за пълна окупация на територията, въпреки съпротивата на ръководството на армията.

Очаква се решението да бъде взето след заседанието на кабинета по сигурността днес вечерта.

Смята се, че Израел контролира около 75% от до голяма степен разрушената територия, която е дом на около 2 млн. палестинци.

Пълната окупация може да отнеме на израелските военни до шест месеца, за да бъде осъществена, съобщават израелските медии.

Междувременно Хуманитарната организация "Лекари без граници" осъди днес "систематичното насилие срещу цивилни" в подкрепяни от Израел разпределителни центрове в ивицата Газа, предаде ДПА.

Организацията отбеляза, че рядко е виждала подобно насилие за 54 години дейност.

В доклада, публикуван днес и озаглавен "Това не е помощ. Това е планирано убийство", "Лекари без граници" съобщава, че е лекувала 8-годишно момиче с огнестрелна рана в гърдите и 12-годишно момче с огнестрелна рана в корема. Те са били откарани в две клиники на организацията, намиращи се в близост до съоръжения, които са управлявани от Хуманитарната фондация за Газа. И двете деца са били ранени, докато чакали на опашка за храна.

Организацията заяви, че според разкази на пациентите в разпределителните центрове на фондацията се прибягва до целенасочено, безразборно и "повече от тревожно" насилие.

Според доклада между 7 юни и 24 юли в двете клиники на "Лекари без граници" са постъпили общо 1380 жертви. Двадесет и осем са били докарани мъртви.

Сред ранените е имало 71 непълнолетни, включително 25 под 15-годишна възраст. Всички те са дошли от разпределителните центрове на фондацията, където често има стрелби.

От 27 юли до 3 август в клиниките са докарани над 185 ранени от района около центровете на Хуманитарната фондация за Газа, включително лица с огнестрелни рани в шията и главата.

"Лекари без граници" призовава за прекратяване на разпределянето на помощи от фондацията.

Екипите на хуманитарната организация са психически подготвени за конфликти, но не и за това, че цивилни биват убивани или осакатявани, докато се опитват да получат помощ, се казва в доклада.

"В почти 54-годишната си дейност "Лекари без граници" рядко е регистрирала такива нива на системно насилие над невъоръжени цивилни", заяви генералният директор на организацията Ракел Айора.

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.