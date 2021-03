Съединените американски щати обявиха официално, че следят шпионския скандал с Русия и категорично подкрепят действията на България.

Говорителят на Държавния департамент Нед Прайс написа в Туитър:

"България е приятел, съюзник на НАТО и партньор. Внимателно наблюдаваме българското разследване на предполагаема руска шпионска група. САЩ категорично подкрепят суверенитета на България и се противопоставят на тези злонамерени дейности на нейна територия".

Bulgaria is a friend, NATO Ally, and partner. We are attentively watching the Bulgarian investigation into an alleged Russian spy ring. The U.S. strongly supports Bulgaria’s sovereignty and stands with Bulgarians against these malign activities on their territory.