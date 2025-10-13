Лидерът на ДПС поздрави хората си, че не се поддали на провокации

3149 Снимка: БТА

Лидерът на ДПС Делян Пеевски се похвали с победата на партията му на изборите за общински съветници в Пазарджик, наричайки я "убедителна" в послание във фейсбук. Той не коментира сигналите за купуване на гласове, а поздрави хората си, че не са се поддали на провокации.

ДПС ще е първа сила в новия състав на общинския съвет, който ще довърши мандата до 2027 г. след касирането на редовния вот. Според неокончателни резултати партията на Пеевски е с 5% пред вторите - "Продължаваме промяната - Демократична България", от които е кметът Петър Куленски.

"Благодаря на хората в Пазарджик, за това че с вота си доказаха, че вярват в новото начало и знаят, че моята лична кауза са хората и тяхното благополучие. С този вот нашият ангажимент за Пазарджик е още по-голям и ние ще работим така, че да се развива и да бъде по-привлекателен за своите граждани. А, както всички знаят, аз държа на думата си и държа на хората!", заяви Пеевски.

Той поздрави вярващите в новото начало, които "знаят, че напрежението, ескалацията и конфликтите не са смисълът на политиката и не се поддадоха на провокациите".

"Политика не се прави нито в социалните мрежи, нито само в изборния ден - политиката за хората се прави всеки ден, за всички хора. Без разделение на хора втора класа и хора "по-така", без омраза, а с обединение в името на хората. Което е нашата неизменна мисия", написа още Пеевски.

Той поздрави и други двама съпартийци за успех на вчерашните частични местни избори - Вилдан Байрям Мехмед, избрана за кмет на кметство Боян Ботево, община Минерални бани, област Хасково и Илия Каменов Илиев, избран за кмет на кметство Струпец, община Роман, област Враца.

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.