Президентът Румен Радев ще бъде на работно посещение във Федерална република Германия на 27-и и 28 август, съобщиха от прессекретариата на държавния глава. В Берлин Румен Радев ще се срещне със своя колега президента Франк-Валтер Щайнмайер.

По покана на изпълнителния директор на най-големия отбранителен концерн в Европа "Райнметал" Армин Папергер президентът Румен Радев ще участва в официалната церемония по откриване на високотехнологичен завод в Унтерлюс, Долна Саксония.

С новото предприятие оръжейният концерн увеличава производството на боеприпаси. Заводът ще произвежда артилерийски боеприпаси, експлозиви и ракетни артилерийски компоненти, обяви "Райнметал". 

Визитата на българския държавен в Германия е продължение на срещата между Румен Радев и Армин Папергер по време на Мюнхенската конференция по сигурността през февруари тази година, на която бяха определени конкретни области за инвестиционно и индустриално сътрудничество с българската отбранителна индустрия и наука. В резултат на тази среща през март Армин Папергер посети България по покана на българския държавен глава и в президентската институция се срещна с водещи представители на отбранителната индустрия и изпълнителната власт.

В края на юли министърът на икономиката и индустрията Петър Дилов представи концепция за създаване на съвместно дружество между ВМЗ и "Райнметал".

