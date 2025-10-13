Резултатът от промените в службите е мачкане на неудобните, все по-яростни политически репресии, все по-брутален грабеж на публичен ресурс и на частен бизнес, за което все по-малко ще научаваме, каза президентът

Снимка: БТА

Резултатът от промените в службите е мачкане на неудобните, все по-яростни политически репресии, все по-брутален грабеж на публичен ресурс и на частен бизнес, за което все по-малко ще научаваме, каза днес във Варна президентът Румен Радев.

Той коментира казуса с кмета на Варна и появилите се публикации, че по делото има таен свидетел - украински гражданин. "Дали има такъв, дал ли е показания и срещу кого, не мога да коментирам, това е територия на съда", посочи президентът.

По думите му смущаващото е работата на ДАНС. Радев уточни, че според публикации в началото на юли изпълняващият функциите председател на Агенцията за национална сигурност със своя заповед гони въпросния гражданин и му налага забрана за влизане в страната заради обществено опасна дейност и пране на пари във Варна. Ако това е вярно, в регионалната дирекция трябва да има оперативно дело с убедителни мотиви за това изгонване, посочи президентът. Той допълни, че - пак според публикации, само две седмици по-късно изпълняващият функциите председател на ДАНС си отменя собствената заповед и връща човека в България.

"Това е абсолютен прецедент, за стотици издавани забрани за много години назад няма друг такъв случай. И идва логичният въпрос кой е "натиснал" изпълняващия функциите председател на ДАНС да поеме този риск и да погази собствените си мотиви и защо", каза президентът.

Той призова ресорната комисия в Народното събрание да изясни всички обстоятелства около този случай - дали публикациите са верни или не.

По закон председателят на ДАНС е длъжен да предоставя еднаква по обем и съдържание информация на президента, министър-председателя и на председателя на НС, каза още Радев. Той подчерта, че към него информация по този казус не е постъпвала. "Това насочва към мисълта, че такава информация придобиват онези, които нямат право на достъп до нея, но явно я използват за свои користни цели", каза президентът и допълни, че това е резултатът от промените в службите. Той подчерта още, че в този случай вече не става въпрос за президентските правомощия, а за функционирането ни като правова държава. По думите му, ако не активираме съпротивителните сили на нашето общество, ще се връщаме назад във времето към най-мрачните епизоди на диктатура и грабеж.

Президентът Радев е във Варна за церемонията за връчване на отличията на младежи от Международната награда на херцога на Единбург, съобщи кореспондентът на БТА.

