Партията ще работи за въвеждане на 100% машинно гласуване, заяви зам.-председателят на ПГ Станислав Балабанов

25 Снимка: БТА

"Има такъв народ" откри сесията с прогнозата, че кабинетът "Желязков" ще оцелее и след прокламирания пети пореден вот, този път иницииран от ПП-ДБ, МЕЧ и АПС. Приоритетите на партията на Слави Трифонов за новия сезон са промени в закона за референдумите и въвеждане на 100% машинно гласуване.

"Прогнозата ми е, че и петият вот на недоверие ще е неуспешен", заяви Станислав Балабанов в декларация от името на парламентарната група при откриването на политическия сезон. По думите му вотът би бил неуспешен, "защото "Продължаваме промяната" са изпаднали в сън за завладяна държава, обаче госпожа Йорданова протестира на практика срещу партньорите си, с които преди време завладяха българската Конституция".

"Безсилието на опозицията най-ярко пролича през невъзможността да използват всъщност най-силното си оръжие – вотът на недоверие", добави зам.-председателят на ПГ на ИТН.

"Редицата им аргументи в четирите, неуспешни, до момента вотове бяха толкова абсурдни и несъстоятелни, че всъщност доказаха нуждата от стабилно управление. И по този начин човек, ако гледа безпристрастно всички тези процеси отстрани- от едната страна вижда безсмислено говорене, а от другата страна вижда постигнати резултати", допълни Балабанов.

"Има такъв народ" се обяви за въвеждане на 100-процентово машинно гласуване със сканиращи устройства, заяви още Балабанов. Той допълни, че редом с това другата цел на партията и нейните депутати ще бъде изчистването на "мъртвите души" от избирателните списъци - нещо, което от формацията на Слави Трифонов повтарят от години. Балабанов добави, че групата ще настоява за приемането на нови промени в закона за референдумите.

"Докато едни говорят за референдуми и настройват обществото едни срещу други, ние ще настояваме хората наистина да бъдат питани при много по-облекчени критерии. Участието в референдуми е индикатор за зрелостта ни и вземането на решения за собствения ни живот", заяви депутатът от ИТН, като намекна с укор за инициативата на президента Румен Радев за допитване до народа по въпроса за еврото, който не беше допуснат за разглеждзане от НС от неговата председателка Наталия Киселова.

