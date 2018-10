1679 Снимка: Министерски съвет

Гордеем се с куража на Боян Петров, подариха ми знаме от съпругата му. Това каза председателят на Държавния съвет на Китай Ли Къцян в началото на пленарните разговори с министър-председателя Бойко Борисов, съобщава Фокус.

"За първи път посещавам България след сформиране на правителството и това е първата спирка на европейския ми маршрут. Благодаря за тържествената вечеря на г-н Борисов снощи. Имах възможност да видя златни предмети от преди 7 хил. години. Вчера ми дадоха и подарък - знаме от съпругата на Боян Петров, който изчезна по време на изкачване в Хималаите. На знамето пише, че нейното сърце винаги ще остане там. Ние се гордеем с неговия кураж", каза още Къцян.

Той посочи, че с премиера Борисов са провели важен разговор на четири очи и са постигнали единодушно съгласие по някои важни въпроси.



Припомняме, че министър-председателят Борисов подари на китайския си гост български трибагреник, на който Радослава - жената до алпиниста Боян Петров, е написала: "The heart of the brave never freeze. Thank you for everything, Radoslava ("Сърцата на смелите никога не замръзват. Благодаря ви за всичко...")