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Премиерът Бойко Борисов и президентът Румен Радев честитиха Коледа във фейсбук.

"Нека коледните празници донесат в домовете ни още повече топлина и любов! Нека сме здрави, щастливи и станем по-добри. За да творим по една малка добрина всеки ден - усмивка към непознат, подадена ръка към близък или просто към човек в нужда.

Честито Рождество Христово!", написа президентът Радев.

"Честита Коледа! Бъдете здрави, обичани и щастливи. Пожелавам мир, любов и благоденствие. Нека бъдем по-добри и смирени", пожела премиерът Борисов.