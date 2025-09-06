Времената са критични и трябва да признаем, че има политически брокери, готови да похарчат нашето бъдеще, за да си купят чужда благословия, заяви президентът

14244 Снимка: БТА

Съединението е триумф на народната воля над цинизма на Великите сили. Победа на дръзките над конформистите. Защото и тогава е имало немалко чуждопоклонници, келепирджии и сеирджии, примирени с Берлинския диктат. Но влакът на историята ги подмина. Днес същият този влак ускорява своя ход. 140 години след Съединението българите отново се жалват от деребеите, а Великите сили отново спорят за сфери на влияние. Времената са критични и трябва да признаем, че има политически брокери, готови да похарчат нашето бъдеще, за да си купят чужда благословия. Да харижат суверенитета, хазната и дори нашата идентичност - всичко, за онова, за което се бориха Левски, Бенковски, Ботев и Захари Стоянов. Това заяви президентът Румен Радев в словото си по повод 140 години от Съединението на Княжество България и Източна Румелия в Пловдив.

Държавният глава продължи, като се обърна към събралото се множество с думите:

"И понеже виждам, че наистина реагирате, искам да попитам вас, хората на площада, ще оставим ли България на деребеите?".

След като чу възгласите "Не", Радев добави: "Тук пред този паметник е мястото, където единственият възможен отговор е "Не". Няма да я оставим по никакъв начин да се търгуват със съдбите ни".

"140 години ни делят от онзи септември, когато българският народ взе съдбата си в свои ръце и заличи границите, начертани от Великите сили на Берлинския конгрес. Граници против волята на нашия народ, защото по волята на Великите сили повече от милион българи, едва вкусили от свободата след руската победа над Османската империя, бяха върнати отново под властта на султана", допълни държавният глава.

По думите му дейците на Съединението са поправили тази историческа несправедливост.

"Възродена България показа на цяла Европа как цивилизовано, без насилие, движен от високите си идеали, нашият народ открито заявява своя суверенитет и отстоява своята идентичност", каза още Румен Радев.

Президентът изтъкна, че вярва, че "обединени всички заедно ще надмогнем днешните недъзи и заедно ще строим България в заветите на нашите предци - България свободна, демократична, справедлива, просперираща".

"Вярвам, че ще надмогнем вечните деления, които ни правят уязвими отвън, и днес тези разломи са опасни за държавата. Ще отхвърлим неверието в собствените ни сили, защото скъпо сме плащали в миналото за унизителното разбиране, че нищо не зависило от нас и че съдбата ни се решавала някъде другаде, ще излезем от комфорта на малодушието. Съединението е нашето вдъхновение, единни сме успявали и само единни ще пребъдем. Поклон пред дръзките и храбрите", завърши Румен Радев.

Тържествената заря-проверка започна в 20:30 часа на площад "Съединение" в Пловдив пред едноименния паметник. В нея участваха представителни формирования от Съвместното командване на специалните операции, 110-ти логистичен полк и 91-ви инженерен батальон за обща поддръжка от Сухопътните войски, Трета авиационна база и 24-та авиационна база от състава на Военновъздушните сили.

На церемонията присъстваха и председателят на Народното събрание Наталия Киселова, премиерът Росен Желязков, вицепрезидентът Илияна Йотова, кметът на Пловдив Костадин Димитров, областният управител на Пловдив, министри, депутати, общински съветници и др.

