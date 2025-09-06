Росен Желязконв заяви, че историята ни е показала, че единението е най-правилният избор, а председателят на НС Наталия Киселова каза, че заедно можем повече

682 Снимка: БТА

Премиерът Росен Желязков и председателят на НС Наталия Киселова също призоваха за единение на политическите сили в деня на Съединението.

Росен Желязконв заяви, че историята ни е показала, че единението е най-правилният избор, а председателят на НС Наталия Киселова каза, че заедно можем повече, отколкото всеки един от нас поотделно.

Историята многократно ни е показала, че единението е най-правилният избор, заяви министър-председателят Росен Желязков в поздравление към гражданите по случай 140 години от Съединението на България, публикувано във фйесбук страницата на правителството.

Историята многократно ни е показала, че единението е най-правилният избор, който носи благополучие на страната ни и на всички нас. Винаги когато сме заедно и обединяваме усилия с чувство на отговорност за нашето общо бъдеще, пред нас се разкрива онзи хоризонт, който неотклоннo чертае просперитета на България занапред, посочва премиерът.

Снимка: БТА

По думите му тази страница от българската история носи мощен родолюбив заряд и остава непреходен пример за силна народна воля и държавническа мъдрост. Днес почитаме делото на нашите герои и революционери, чието чувство за справедливост и за национална принадлежност им даде куража, силите и смелостта да поставят интересите на България над всичко, посочва Росен Желязков.

Заедно можем повече, отколкото всеки един от нас поотделно. Това каза пред БТА по повод днешния празник председателят на Народното събрание Наталия Киселова, която е официален гост на XIX-ия Международен панаир на традиционните занаяти в Регионалния етнографски музей на открито (РЕМО) "Етър" край Габрово.

Снимка: БТА

Традиционно в деня на Съединението се казва, че само обединени можем да постигнем националните си цели, но има и други послания, които могат да бъдат прочетени от дистанцията на времето. А именно, че българският национален интерес понякога надделява над международната конюнктура, така както е било при нарушаване на Берлинския договор, когато се обединяват Княжество България с Източна Румелия, посочи Киселова. Тя напомни думите на един от дейците на Съединението - Захарий Стоянов, по-късно председател на Народното събрание, който казва, че революцията върви ръка за ръка с правилата и законодателството.

Председателят на парламента честити празника на всички българи.

