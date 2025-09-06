Часове преди програмната си реч, с която зададе тона на новия политически сезон, гръцкият премиер направи специална визита на българския павилион на "Хелекспо"

Гръцкият премиер Кириакос Мицотакис използва откриването на Солунския международен панаир (TIF) - "Хелекспо", за да обяви най-мащабния пакет от данъчни реформи в съвременната история на страната. В традиционната си реч, която се очаква с огромен интерес от гръцкото общество, тъй като очертава икономическата рамка за следващата година, Мицотакис представи смела и революционна визия на стойност 1.6 милиарда евро, насочена към младите, семействата и средната класа.

Часове преди да застане на трибуната, премиерът направи и специална визита до българския павилион на панаира. Там, водещият икономически форум Green Transition Forum и Българо-гръцката търговско-промишлена камара (БГТПП) поставиха началото на стратегическото представяне на страната ни на най-голямата сцена в Югоизточна Европа. Българският бизнес и държавни институции са обединени около специален павилион под мотото "Bulgaria meets the euro - Integration and Economic Perspectives", което Мицотакис приветства като знак за задълбочаващото се партньорство между двете страни.

Данъчна революция за младите и арсенал срещу демографската зима

Ядрото на речта, нейният най-силен и запомнящ се елемент, беше детайлното представяне на данъчен пакет, който Мицотакис описа не като поредната помощ, а като "автоматично постоянно увеличение на доходите". Това беше директен опит да се адресира най-болезненият проблем за гръцкото домакинство - кризата с разходите за живот, известна като akrivia.

Снимка: Тед Георгиев, Dir.bg

Най-радикалната и безпрецедентна мярка беше насочена към младото поколение, чиито тревоги премиерът призна открито. "Най-важната ни намеса засяга младите," заяви той. "Отсега нататък никой работещ до 25-годишна възраст с доходи до 20 000 евро няма да плаща данък. Повтарям: нулев данък." За възрастовата група от 25 до 30 години, основната данъчна ставка се срива от 22% на 9%, което представлява намаление с над 50%. Това не е просто финансов стимул; това е мощен политически сигнал, насочен към поколението, белязано от дълговата криза и "изтичането на мозъци". "Изпращаме послание към младите хора, които ни слушат днес и винаги се питат: ще живеят ли по-добре от родителите си? Ние сме до вас, доколкото можем, в началото на професионалния ви път", допълни Мицотакис.

Вторият стълб на реформата представлява мащабна демографска офанзива. "Знаем добре колко сериозна вече е, не само в Гърция, но и в цяла Европа, демографската заплаха," каза премиерът, преди да обяви, че семействата с четири деца ще бъдат напълно освободени от данък върху доходите. За всички останали данъчната ставка (с изключение на най-ниската) се намалява с 2 процентни пункта, като облекчението се увеличава прогресивно с всяко дете. Един работещ с доход от 30 000 евро и две деца ще спести 1200 евро годишно, а ако в домакинството работят двама, ползата се удвоява. "Това е стъпаловидно намаление, което за много наши съграждани означава от половин до една заплата годишно," изчисли Мицотакис. Реформата засяга и средната класа с доходи между 40 000 и 60 000 евро, за които се въвежда по-ниска ставка от 39% (вместо 44%), както и собствениците на имоти, които получават доходи от наем.

Как Гърция може да си позволи това?

Мицотакис посвети значителна част от речта си, за да изгради солидна аргументация за това как Гърция, доскоро синоним на фалит и меморандуми, днес може да си позволи подобни мащабни и постоянни облекчения. Той изгради защитата си върху три основни стълба: фискална стабилност, борба със сивата икономика и ясни стратегически приоритети.

Той направи ярък и съкрушителен за опонентите си контраст с други големи европейски икономики. "На 1 септември 2015 г. могъща Франция вземаше заеми при лихва от едва 1,16%, а слаба Гърция - при 9,18%. Вчера десетгодишната френска облигация затвори при 3,44%, а гръцката - при 3,33%," заяви той под аплодисменти. Тази драматична инверсия в доверието на пазарите, според него, е пряк резултат от "разумна икономическа политика", която е позволила на страната да избегне процедурите по прекомерен дефицит, в които попадат други държави. "Ние, за щастие, сме на противоположния бряг," подчерта той.

Премиерът настоя, че фискалното пространство не идва от увеличени данъци, а от "силен растеж, който носи повече приходи" и от "тихи, но смели промени" като свързването на касовите апарати с ПОС терминалите - мярка, която при въвеждането си беше посрещната с мълчание и скептицизъм. "Съмнявам се тогава да съм чул дори и плахи аплодисменти," спомни си той, но именно тези непопулярни, технически реформи сега финансират облекченията. Той категорично разграничи своята политика от културата на помощите, заявявайки, че "най-добрият начин дивидентът от растежа да се връща към гражданите не са помощите, а намаляването на данъците."

Накрая, той твърдо защити разходите за отбрана, предвиждайки критиките, че тези средства биха могли да се насочат към социалната сфера. "Свободата, виждате ли, не иска само добродетел и смелост, иска и ресурси. Ако някои са искали вместо Rafale и Belh@rra да превърнем стойността им в помощи, нека го кажат открито. Аз обаче отстъпки от сигурността на родината не правя," заяви той, свързвайки въоръжаването с нестабилната геополитическа среда и уроците от Украйна и Кипър.

От пенсионерите до граничните острови

Пакетът на Мицотакис се разпростря далеч отвъд данъците върху доходите, засягайки почти всяка чувствителна социална група и регион. За пенсионерите дойде дългоочаквана новина, облечена в категорично обещание: "Край на личната разлика." Спорният счетоводен механизъм, който на практика замразяваше пенсиите на 671 000 души, ще бъде премахнат напълно до 2027 г.

За гръцката провинция, бореща се с обезлюдяването, той предложи мярка, родена от личните му обиколки из страната: "Нулев ЕНФИА след две години за всеки, който има първо жилище в което и да е гръцко село с под 1500 жители." Това е директен стимул за хората да останат или да се завърнат по родните си места. За стратегически важните гранични острови в Егейско море, които всеки ден издигат гръцкия флаг, той обяви намаление на ДДС с 30%, като признание за тяхната роля в отстояването на националния суверенитет.

"Става дума за паралелни инициативи, през които преминават две нишки: социална справедливост и национална отговорност," обобщи Мицотакис своята философия.

Четири големи реформи срещу "дълбоката държава"

Отвъд непосредствените икономически мерки, премиерът очерта и четири дългосрочни, структурни реформи, които целят да модернизират окончателно страната и да се преборят с това, което той нарече "десетилетни патологии" и "дълбоката държава".

Първата е в образованието, с амбициозния план за въвеждане на Национална диплома за средно образование, която постепенно да замени сегашните стресиращи общогръцки изпити и да възстанови ролята на гимназията, превърнала се според него в "лицемерно преддверие към университета".

Втората е в здравеопазването, със завършването на новата Национална здравна система, включваща ремонтирани болници, дигитални услуги и силен фокус върху превенцията. Той отхвърли остро критиките на синдикатите, заявявайки: "Предпочитам да слушам гласа на самите пациенти (...) пред мегафона на синдикалните босове."

Третата е в градоустройството, със създаването на пълен дигитален кадастър и прехвърлянето на градоустройствените служби от общините към централизирана държавна структура, за да се сложи край на незаконното строителство и корупцията.

Четвъртата е в енергетиката, с изграждането на Национална енергийна карта с фокус върху възобновяемите източници, която да гарантира енергийна независимост и достъпни цени за потребителите.

По тези четири стратегически теми той отправи изненадваща и добре премерена покана към опозицията за диалог и консенсус. "Това "не на всичко" на практика означава "да на нищото"," каза той, позиционирайки себе си като държавник, който се издига над партийните битки, и призовавайки за "по-малко лозунги, повече сериозни аргументи".

Предупреждение срещу арогантността и популизма

В края на речта си Мицотакис се обърна както към своите съпартийци, така и към нацията. Той отправи недвусмислено предупреждение към членовете на правителството си срещу арогантността на властта, цитирайки критска поговорка: "Поздравявай пешеходците, когато си на кон, за да те поздравяват и те, когато слезеш от него." Той призна, че гражданите имат по-големи изисквания и очакват от управляващите "да си късат фланелката от пот".

В заключение, той постави Гърция в контекста на един "размирен свят" с войни, климатична криза и възраждащ се популизъм. В тази среда, според него, "политическата стабилност се превръща в предпоставка за благоденствие". Речта му беше едновременно отчет за постигнатото, амбициозен план за бъдещето и ясен политически манифест, с който Кириакос Мицотакис не просто откри новия сезон, а направи заявка за дефинирането на следващото десетилетие за Гърция, призовавайки нацията: "Оттук ви призовавам да напишем заедно още една красива страница в нашата история."

Цялата програма на Мицотакис можете да видите ТУК >>

