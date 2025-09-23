Правителството преобразува част от държавните предприятия, Тотото става ЕАД
Правителството преобразува с решение част от държавните предприятия, създадени със специални закони, съобщи БНР.
Предвидено е в срок от 36 месеца органите, които упражняват правата на държавата в тях, да предприемат действия по преобразуване.
Сред държавните предприятия, които ще се преобразуват, е "Български спортен тотализатор" - единственият държавен хазартен оператор, който е собственост на Министерството на младежта и спорта. Предвидено е тотализаторът да стане еднолично акционерно дружество, поради това че осъществява предимно търговска дейност.
Поради същата причина еднолично акционерно дружество ще е предприятието "Кабиюк".
В административни структури - поради това, че осъществяват предимно публични функции и политики, ще се преобразуват "Фонд затворно дело" и предприятията "Управление и стопанисване на язовирите" и "Научно производствен център".
Правноорганизационните си форми запазват държавните фирми "Ръководство на въздушното движение", Национална компания "Железопътна инфраструктура", "Пристанищна инфраструктура", "Радиоактивни отпадъци", както и териториалните горски предприятия в Благоевград, Сливен, Смолян, Враца, Шумен и Габрово.